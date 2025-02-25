О чём шутит молодёжь в 2025 году? В селе под Нижним Тагилом прошёл фестиваль КВН областного масштаба

В минувшие выходные в центре культуры села Николо-Павловское под Нижним Тагилом прошёл фестиваль КВН Лиги «Открытие» (16+). На первую за долгие годы игру приехали 11 команд из пяти населённых пунктов Свердловской области: Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Кировграда, Нейво-Рудянки и Николо-Павловского. Опытные КВНщики могли «тряхнуть стариной» и показать мастер-класс, а начинающие — заявить о себе.

Организатор фестиваля Фёдор Аникин — один из самых известных тагильских КВНщиков, считает, что современная молодёжь готова шутить на абсолютно любые темы.

«Молодёжь может шутить о разном. И та команда, которая найдёт наибольший отклик в зале и среди жюри, по сути, и является главным претендентом на победу. Темы для шуток очень отличаются. Кто-то шутит о животных, кому-то ближе шутки про TikTok», — отметил Фёдор.

Рассказал Фёдор и о том, как придумываются шутки.

«Раскрою вам маленькую тайну. Так как я работаю с молодёжью, я учу их смотреть на жизнь немного критично. Потому что неинтересно, когда у всех всё хорошо. И проблемы мы тоже можем подсвечивать. При этом у нас есть цензура и темы, которые мы не задеваем. И вот как раз здесь мы учим ребят реагировать на проблемы, потому что сцена и КВН — это возможность высказаться о том, что волнует», — считает организатор.

Капитан нижнетагильской команды «После вальса» Иван поделился историей своей команды.

«У меня было два выступления, и оба раза мы заняли первые места. Планируем победить и на этом фестивале. Таня вот с нами будет выступать впервые. Мы все учимся в одной школе, и я сам организовал этот клуб КВН. Это было не легко, но Фёдор Андреевич мне помог. Всего у нас семь ребят, включая меня. Запретов на темы для шуток на самом деле немного, больше переживали, конечно, за реквизит, но и тут нас спасли. На сцене обязательно покажем высший класс, не зря же я ребят на игру будил», — рассказал Иван.

Самым необычным участником фестиваля стала команда «ИЗИ», состоящая из одного капитана — 15-летнего Данила Азиляева.

«Изначально я хотел выступить дуэтом со своим другом, но в последний момент всё поменялось. На днях переписал шутки, сделал видео. Сейчас уже думаю, что выступление будет посредственным, потому что одному выступать очень сложно. Да, мне нравится сцена, но когда в команде много людей, то выступление смотрится эффектнее. Обычно я играю в команде КВН «Мечтатели» из Екатеринбурга, но в этот раз решил выступать один, чтобы проверить себя», — поделился Данил.

Самой возрастной командой фестиваля стала «ЖЖМЖ» из Николо-Павловского. Ребята — яркий пример того, что начинать новое дело никогда не поздно.

«Почему “ЖЖМЖ”, спросите вы? Потому что у нас три девушки и один мужчина, а если открыть тайну, то это — “живые женские моменты жизни”. Мы никогда не занимались КВН, впервые решили проявить себя на сцене и до подготовки к этому фестивалю даже не были знакомы. Шутки мы писали в онлайн-режиме, даже репетиции были по сети. Готовились месяц, но уверенно стоим на сцене», — рассказали участники команды «ЖЖМЖ».

Директор центра культуры Татьяна Шешукова мечтает, чтобы КВН в Горнозаводском округе и дальше развивался.

«Я очень хочу, чтобы у нас была своя лига КВН, которая объединила бы активную молодёжь. Изначально в планах был пригород, но, к сожалению, там не так много команд. Поэтому мы собрали команды Горнозаводского округа, и если всё получится, то мы будем это продолжать. С главным организатором мы сошлись как раз-таки на общей любви к КВН», — рассказала Татьяна Шешукова.

Победителем фестиваля стала команда «Молодёжка» из Николо-Павловского. Кроме традиционного кубка ребята получили главный приз — 10 тысяч рублей.