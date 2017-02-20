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22 Фев 2017 15:11 | Метки: Новости

NYT, Bloomberg и The Telegraph попали в рубрику «фейковых» новостей от российского МИД

Российский МИД запустил на своём сайте рубрику, посвящённую «фейковым» новостям о России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. 

«Речь идёт об инициативе, которую мы озвучили ранее, 15 февраля, относительно открытия специальной рубрики на официальном сайте МИД, которая будет демонстрировать примеры материалов публикаций, которые тиражируют недостоверную информацию о России. Мы сегодня запускаем эту рубрику», – цитирует Захарову РИА Новости.

В разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России», на данный момент опубликованы четыре материала: публикации Bloomberg о российский хакерах, вмешивающихся в президентские выборы во Франции, The New York Times – об испытании Россией ракетных комплексов в нарушение договорённостей с США, The Telegraph – об участии России в попытке переворота в Черногории, а также NBC News – о возвращении в США Эдварда Сноудена, которого Кремль якобы планировал выдать.

Каждая новость сопровождается скриншотом публикации с сайта издания, которое её опубликовало, с красным штампом Fake, ссылкой на публикацию, а также пометкой «в этом материале распространяются данные, не соответствующие действительности». Сами публикации МИД России не комментирует, не предоставляя ни одного аргумента в пользу своего решения объявить их «фейковыми».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»

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  • NYT, Bloomberg и The Telegraph попали в рубрику «фейковых» новостей от российского МИД

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