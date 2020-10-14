Новый Молодёжный театр на Вагонке открывает театральную лабораторию для подростков

Нижнетагильский Новый Молодёжный театр открывает набор в творческую лабораторию «Культурная стрелка» для подростков. Профессиональные драматурги, театральные педагоги и режиссёры научат участников писать пьесы, ставить спектакли и покажут, как устроен театр изнутри.

Лаборатория «Культурная стрелка» стартует с 11 ноября. Две недели драматург из Екатеринбурга Мария Контрович и режиссёр Дмитрий Зимин будут обучать детей основам актёрского мастерства, сценической речи и написанием пьес. Также участники смогут побывать на репетициях и увидеть процесс постановки спектаклей. По написанным пьесам режиссёр вместе с артистами молодёжного театра планирует подготовить эскизы небольших спектаклей.

«Нам интересно, какие темы их волнуют, о чём они напишут. И мы надеемся, что увидев спектакль по своим произведениям, они поверят в современный искренний и открытый театр», – поделилась драматург Нового Молодёжного театра Елена Дрокова.

Творческая лаборатория для подростков уже во второй раз проводится в Молодёжном театре совместно с Союзом театральных деятелей РФ. Курирует проект специалист по творческим вопросам Свердловского отделения СТД РФ Валерия Сазонова. В 2019 году учениками лаборатории «Мы вместе» стали воспитанники из социального реабилитационного центра №5. Дети вместе с драматургами, режиссёрами и актёрами работали над созданием мини-спектаклей, премьерный показ состоялся прошлой осенью.

Поучаствовать в проекте «Культурная стрелка» смогут подростки от 12 лет. Для участия нужно отправить заявку до 25 октября на электронную почту lena-kiselkova24@rambler.ru. В письме указать ФИО, возраст и рассказать, почему заинтересовались театральным искусством.

Лаборатория «Культурная стрелка» пройдёт с 11 по 25 ноября в Нижнетагильском Новом Молодёжном театре на Ильича, 37. По всем вопросам обращаться в группу театра.