Никогда такого не было, и вот опять. Топ-10 огромных весенних луж в Нижнем Тагиле

После того как мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев по жалобе тагильчанки лично осмотрел обычную лужу возле одного из домов в центре города, редакция АН «Между строк» решила составить неофициальный рейтинг весенних луж в городе. Мы попросили наших читателей отправить фотографии «любимых» луж у их домов, чтобы узнать, где сейчас самые серьёзные подтопления. Отметим, что рейтинг первоапрельский, поэтому максимально субъективный.

Наш топ-10 открывает лужа по адресу ул. Красная, 15, которая ежегодно превращает жизнь автовладельцев и жителей двора в сущий кошмар.

Михаил / Лужа на Красной, 15 Михаил / Лужа на Красной, 15

На девятом месте расположились лужи на Вязовской, 9, которые напоминают каналы Венеции. Но, в отличие от итальянских вод, эти ручьи не доставляют людям эстетического наслаждения, а приносят лишь неудобства, головную боль и промокшие ноги.

Александр Калашников / Лужа на Вязовской, 9 Александр Калашников / Лужа на Вязовской, 9

Восьмое место занимает лужа на Липовом тракте у дома № 7. Автор снимка подчёркивает, что ситуация с затоплением повторяется ежегодно. Судя по фото, преодолеть эти лужи можно только в резиновых сапогах.

«Все заезды во двор — вода, к мусорке не подойти, из подъезда выходишь — озёра», — пишет Наталья Злобина.

Наталья Злобина / Лужа на Липовом тракте, 7 Наталья Злобина / Лужа на Липовом тракте, 7

Седьмое место достаётся луже, расположенной на въезде во двор по адресу Быкова, 21 и 23, которая каждое утро доставляет водителям бурю эмоций.

«Я просто чудом выехала сегодня», — говорит автовладелица Мария Селукова.

Шестое место забирает лужа на ул. Победы, 29. Она идеально вписалась в апокалиптичную картину весенних улиц Нижнего Тагила.

«Выходишь из арки, спускаешься по лестнице и... Упс. Яма с водой», — комментирует жительница дома Татьяна Борисюк.



Татьяна Борисюк / Лужа на Победы, 29



В пятёрку сильнейших попадает лужа на Карла Маркса, 77. Кажется, что преодолеть её смогут только канатоходцы. Но жильцам близлежащих домов пришлось приспособиться. «Жить захочешь — не так раскорячишься», — говорят они.

Алина Алиева / Лужа на Карла Маркса, 77 Алина Алиева / Лужа на Карла Маркса, 77

Четвёртое место достаётся луже по адресу пр. Ленина, 73. Автор подчёркивает, что лужа существует почти круглый год, кроме зимы. Сложно представить, как жильцы дома ежедневно преодолевают это препятствие.

Артур Никонов / Лужа на проспекте Ленина, 73 Артур Никонов / Лужа на проспекте Ленина, 73

В топ-3 однозначно попадает лужа, расположенная у школы № 81 на Тагилстроевской. Видимо, яму не засыпают специально, чтобы школьники могли поиграть в любимые «кораблики».

«Хоть на лодке перебираться к школе, бедные дети», — сочувствует Наталья Хлопова.

Наталья Хлопова / Лужа на Тагилстроевской, 3 Наталья Хлопова / Лужа на Тагилстроевской, 3

На второй строчке нашего рейтинга оказывается лужа на Гвардейской, 46. Пешеходы каждый раз, преодолевая лужу, играют в «интуицию»: провалюсь под лёд или нет.



Дарья Костюкович / Лужа на Гвардейской, 46



Заслуженное первое место в рейтинге занимают лужи по Уральскому проспекту. Они самые глубокие и широкие. Проехать здесь и не заглохнуть — огромная удача. И без резиновых сапог местным жителям на улицу лучше не показываться.

«За зиму чистили один раз. Не пройти и не проехать. В УК говорят, что это не к ним относится дорога, а к муниципалитету, типа требуйте с них ремонт ям», — делится Окси Баталова.

«Днём вообще пройти невозможно. Это вдоль подъездов, и так каждый год», — говорит Юлия Кравченко.

Илья Владимирович / Лужа на Уральском проспекте, 36 Окси Баталова / Лужа на Уральском проспекте, 50 Анна Мамонтова / Лужа на Уральском проспекте, 54 Юлия Кравченко / Лужа на Уральском проспекте, 38 Любовь Иванова / Лужа после уборки снега на Уральском проспекте, 38

Итог: больше всего луж оказалось на Гальянке. Разбитые дворы этого микрорайона в народе вообще называют проклятыми, сюда по весне даже такси отказываются заезжать. Из года в год жильцы умоляют всех — от коммунальщиков до главы города — обратить на их дворы внимание, и из года в год Гальянка превращается в огромное озеро, где ни машинам, ни пешеходам лучше не появляться.