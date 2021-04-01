Общество

Никогда такого не было, и вот опять. Топ-10 огромных весенних луж в Нижнем Тагиле

01.04.2021 16:06
Никогда такого не было, и вот опять. Топ-10 огромных весенних луж в Нижнем Тагиле

После того как мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев по жалобе тагильчанки лично осмотрел обычную лужу возле одного из домов в центре города, редакция АН «Между строк» решила составить неофициальный рейтинг весенних луж в городе. Мы попросили наших читателей отправить фотографии «любимых» луж у их домов, чтобы узнать, где сейчас самые серьёзные подтопления. Отметим, что рейтинг первоапрельский, поэтому максимально субъективный.

Наш топ-10 открывает лужа по адресу ул. Красная, 15, которая ежегодно превращает жизнь автовладельцев и жителей двора в сущий кошмар. 

На девятом месте расположились лужи на Вязовской, 9, которые напоминают каналы Венеции. Но, в отличие от итальянских вод, эти ручьи не доставляют людям эстетического наслаждения, а приносят лишь неудобства, головную боль и промокшие ноги.

Восьмое место занимает лужа на Липовом тракте у дома № 7. Автор снимка подчёркивает, что ситуация с затоплением повторяется ежегодно. Судя по фото, преодолеть эти лужи можно только в резиновых сапогах.

«Все заезды во двор — вода, к мусорке не подойти, из подъезда выходишь — озёра», — пишет Наталья Злобина.

Седьмое место достаётся луже, расположенной на въезде во двор по адресу Быкова, 21 и 23, которая каждое утро доставляет водителям бурю эмоций. 

«Я просто чудом выехала сегодня», — говорит автовладелица Мария Селукова.

Шестое место забирает лужа на ул. Победы, 29. Она идеально вписалась в апокалиптичную картину весенних улиц Нижнего Тагила.

«Выходишь из арки, спускаешься по лестнице и... Упс. Яма с водой», — комментирует жительница дома Татьяна Борисюк.


Татьяна Борисюк / Лужа на Победы, 29

В пятёрку сильнейших попадает лужа на Карла Маркса, 77. Кажется, что преодолеть её смогут только канатоходцы. Но жильцам близлежащих домов пришлось приспособиться. «Жить захочешь — не так раскорячишься», — говорят они. 

Четвёртое место достаётся луже по адресу пр. Ленина, 73. Автор подчёркивает, что лужа существует почти круглый год, кроме зимы. Сложно представить, как жильцы дома ежедневно преодолевают это препятствие.

В топ-3 однозначно попадает лужа, расположенная у школы № 81 на Тагилстроевской. Видимо, яму не засыпают специально, чтобы школьники могли поиграть в любимые «кораблики». 

«Хоть на лодке перебираться к школе, бедные дети», — сочувствует Наталья Хлопова. 

На второй строчке нашего рейтинга оказывается лужа на Гвардейской, 46. Пешеходы каждый раз, преодолевая лужу, играют в «интуицию»: провалюсь под лёд или нет.


Дарья Костюкович / Лужа на Гвардейской, 46

Заслуженное первое место в рейтинге занимают лужи по Уральскому проспекту. Они самые глубокие и широкие. Проехать здесь и не заглохнуть — огромная удача. И без резиновых сапог местным жителям на улицу лучше не показываться. 

«За зиму чистили один раз. Не пройти и не проехать. В УК говорят, что это не к ним относится дорога, а к муниципалитету, типа требуйте с них ремонт ям», — делится Окси Баталова.  

«Днём вообще пройти невозможно. Это вдоль подъездов, и так каждый год», — говорит Юлия Кравченко. 

Итог: больше всего луж оказалось на Гальянке. Разбитые дворы этого микрорайона в народе вообще называют проклятыми, сюда по весне даже такси отказываются заезжать. Из года в год жильцы умоляют всех — от коммунальщиков до главы города — обратить на их дворы внимание, и из года в год Гальянка превращается в огромное озеро, где ни машинам, ни пешеходам лучше не появляться. 

«Поразительно, как в XXI веке могут существовать такие дворы, где буквально ни пройти ни проехать, — говорит житель Гальянки Евгений. — Это какой-то позор для города, для мэрии. XXI век, когда избороздили космос и научились клонировать, но никто не может решить беду с позорными дворами на Гальянке. Как тебе такое, Илон Маск?»

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