Глава Нижнего Тагила лично осмотрел обычную лужу возле дома. Пиарщики мэрии сделали из этого новость

Сегодня пресс-служба администрации Нижнего Тагила разослала в редакции СМИ релиз о том, что Владислав Пинаев лично приехал во двор дома № 41 на улице Карла Маркса, чтобы осмотреть лужу, на которую жаловались жители. Ранее к мэру на личный приём пришла Анна Савицкая с фотографиями лужи. Женщина жаловалась, что уже третий год двор многоквартирного дома подтапливает, но никакие обращения в инстанции не помогают.

«Вся вода с дороги пошла во двор, затапливает вплоть до девятого подъезда. В результате с 2019 года ходим по двору в сапогах, — рассказала она. — Я, конечно, довольна, что приехал глава города, появилась надежда, что удастся нам исправить ситуацию, что будет всё у нас хорошо».

Решать проблему горожан пришлось лично мэру Владиславу Пинаеву. Глава города осмотрел лужу и внутриквартальную дорогу и дал поручение найти технические решения, чтобы вода не заливала двор.

«Проблема для нашего города, можно сказать, системная: когда во время ремонта автомобильных дорог полотно поднимается, устанавливаются новые бордюры, и вся вода, которая раньше уходила на газоны, теперь идёт во дворы. Она возникает из-за того, что на многих дорогах нет ливневой канализации, — подчеркнул Владислав Пинаев. — Предварительное решение проблемы в этом дворе есть. Оно позволит сделать так, чтобы вода уходила вдоль бордюров по дороге».

Решением проблемы по поручению мэра займётся МУП «Тагилдорстрой». Специалисты приступят к работам в мае.

«Поручение получили, будем заниматься, отстреляем высотные отметки двора, посмотрим, что нужно сделать, чтобы обеспечить выход воды на проезжую часть и увод её уклонами по улице Красноармейской, — объяснил директор “ТДС” Игорь Васильев. — По необходимости проведём дополнительную отсыпку внутриквартального проезда и его асфальтирование».

Отметим, что к пресс-релизу от мэрии не прилагались фотографии лужи, поэтому журналист АН «Между строк» отправился оценить масштаб проблемы на месте. Оказалось, что лужа во дворе дома № 41 на улице Карла Маркса ничем не отличается от остальных, затопивших весь Нижний Тагил из-за таяния снега.