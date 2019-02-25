 «Нежные выходные»: три идеи, как необычно провести 8 марта в Нижнем Тагиле

Парк-отель «Лесная» приготовил весёлое, вкусное и романтичное предложение для тех, кто ищет возможность необычно отпраздновать Международный женский день. 8 марта в уютном загородном отеле впервые пройдёт «Праздник весны, цветов и красоты». Это не просто банкет со вкусными угощениями, это настоящий авторский праздник с интересной программой. Гостей ждут дегустация нового меню и знакомство с авторским оформлением столов в роскошном чёрно-белом банкетном зале парк-отеля «Лесная». Женщин также заинтересуют показ весенней коллекции тагильского дизайнера Натальи Мишуковой, яркая фотозона с профессиональным фотографом, розыгрыш цветочных композиций от салонов цветов «Клевер», «Цветочный вальс» и «Дивная Роза». Развлекать гостей будет популярный радио-диджей и ведущий Евгений Шевченко, а также живая музыка.

«Впервые проводим в таком формате празднование Международного женского дня. Мы предлагаем всем, кто хочет обновления и праздника, приехать к нам в этот день. Это прекрасный подарок для второй половины, а также полезное событие для тех, кто планирует провести у нас своё мероприятие в будущем. На весеннем празднике вы сможете попробовать новое меню, и, возможно, что-то из блюд окажется на вашем банкетном столе», - рассказывают организаторы события.

Стоимость участия для одного человека составит всего 1500 рублей. «Праздник весны, цветов и красоты» начнётся в 17:00 и завершится в около 20 часов. Но на этом празднование не закончится. Для гостей, которые пожелают остаться и снять номер, парк-отель «Лесная» приготовил ещё один сюрприз. С 8 по 10 марта здесь пройдут «Нежные выходные», которые помимо проживания включают комплимент в номер от шеф-повара, час русской баньки, час спа-процедур и массажа, нежный завтрак. Стоимость пакета для двоих обойдётся всего в 5000 рублей. Не упустите возможность побаловать себя и свою вторую половинку романтичным уик-эндом.

Для любителей семейного отдыха организаторы тоже приготовили специальный сценарий. В этом году Международные женский день совпадает с проводами зимы, поэтому 9 марта в 16:00 и10 марта в 11:00 и 15:00 в «Лесной» пройдут традиционные масленичные гуляния в русском стиле. Проводите зиму весело вместе с богатырями и сказочными героями, с горячими и вкусными блинами, песнями, плясками, катаниями с горок, конкурсами и сжиганием чучела! Участие в масленичных гуляниях на территории живописного парк-отеля «Лесная» составит всего 400 рублей. А для групп от 20 человек—350 рублей.

Билеты на все мероприятия можно приобрести в Агентстве недвижимости «Абсолют Гарант» по адресу проспект Ленина, 23/40. Телефон для справок: +7 3435 49 79 20. Количество мест ограничено.