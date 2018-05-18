Неизвестные расписали фасад Молодёжного театра в Нижнем Тагиле

Накануне неизвестные испортили чёрной краской фасад муниципального Молодёжного театра. Что хотел сказать автор надписи, разобрать сложно, в соцсетях некоторые комментаторы склоняются к тому, что написано прозвище местного подростка с фамилией Кишинёв. Как рассказала АН «Между строк» и. о. директора ММТ Елена Уракова, в настоящее время решается вопрос по устранению надписей.

«Своими силами нам эти надписи не закрасить, поэтому вопрос решается на уровне администрации города, — пояснила Уракова. — Скорее всего, это сделали подростки. Посмотрели записи с видеокамер, но там ничего не видно. Сторож тоже ничего не слышал. В полицию мы не обращались и, скорее всего, не будем».

Елена Уракова отметила, что забраться на крышу здания довольно трудно, поскольку отдельной лестницы нет.