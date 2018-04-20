Мэрия Нижнего Тагила заявила о закрытии Молодёжного театра

Сегодня на рабочем совещании в Муниципальном молодёжном театре начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина уведомила творческий коллектив учреждения о его закрытии. С 21 апреля театр, по словам чиновницы, закрывается по предписанию прокуратуры Дзержинского района.

«В здании нашлись серьёзные нарушения противопожарной безопасности: в театре аварийная кровля и неисправная проводка, — прокомментировала ситуацию Светлана Юрчишина журналисту АН "Между строк". — Вы знаете, что мы готовились к ремонту театра, в марте получили заключение "Тагилгражданпроекта". Но после трагедии в Кемерове в нашем городе начались проверки пожнадзора совместно с прокуратурой. Сегодня мы получили представление об устранении нарушения закона. Во избежание трагедии мы решили закрыть здание, в котором опасно находиться».

Юрчишина добавила, что предложила худруку театра Владимиру Вейде не останавливать творческий процесс. Она пообещала помочь найти другие площадки для репетиций и организовать выездные спектакли в городских ДК.

В прокуратуре Дзержинского района рассказали о том, что в ведомство поступило обращение от гражданина с просьбой проверить противопожарное законодательство в Молодёжном театре. Представители прокуратуры 16 апреля провели проверку, во время которой были выявлены серьёзные нарушения «по электропроводке». Администрации театра было выдано предписание об их устранении, но о закрытии здания речи не шло.

По словам начальника управления культуры, только на ремонт кровли нужно выделить около 2 миллионов рублей. Когда эти средства появятся в городском бюджете — неизвестно.

Вместе с тем сегодня часть артистов и режиссёр Татьяна Захарова получили уведомления о прекращении срочного договора. Будет ли продлён договор с худруком Владимиром Вейде, у которого срок контракта истекает в декабре, неизвестно. Светлана Юрчишна отказалась комментировать это, ссылаясь на то, что сейчас перед учредителем театра стоят более важные проблемы.

«В этом году было пять проверок прокуратуры, ни одна не закрыла нас на технический простой. Чиновники нашли оправдание, чтобы закрыть театр, — считает режиссёр Татьяна Захарова. — Оказывается, всё это время мы работали в аварийном здании и за это никто не несёт ответственность».

Напомним, со 2 апреля, после увольнения директора театра Юлии Журавлёвой, в учреждении культуры были отменены все репетиции. 9 апреля в Комсомольском сквере прошёл митинг за отставку худрука Владимира Вейде, который организовала журналист TagilCity.ru Камила Мориак. Участники митинга заявляли, что конфликтную ситуацию в театре на Вагонке подпитывает Вейде, который хочет работать только со своими студентами, а других артистов пугает увольнениями.

Больше трёх лет Муниципальный молодёжный театр сотрясают скандалы. Сначала худрук Владимир Вейде отказывался работать под руководством нового директора Юлии Журавлёвой. Затем его оппоненты — режиссёр Татьяна Захарова и поддерживающие её артисты — заявили, что из-за капризов худрука была уволена ведущая артистка Анна Каратаева. Мэрия — учредитель театра — все эти годы дистанцировалась от урегулирования конфликта.