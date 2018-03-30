В Молодёжном театре отменили все спектакли и репетиции

В нижнетагильском Молодёжном театре отменены все спектакли и репетиции на ближайшую неделю. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина. По словам чиновницы, все сотрудники по-прежнему будут приходить на свои рабочие места, но зарплата им будет начисляться исходя из оклада, без надбавок. Также Светлана Юрчишина заявила, что со 2 апреля исполнять обязанности директора театра после увольнения Юлии Журавлёвой временно назначена заместитель по АХЧ Елена Уракова.

«Все спектакли и репетиции пока отменены до 8 апреля, но есть вероятность, что этот срок увеличится, — пояснила Юрчишина. — Это случилось, потому что художественный руководитель и режиссёр вовремя не ввели актёров».

Режиссёр театра Татьяна Захарова считает, что ответственность за происходящее в театре несёт его худрук Владимир Вейде.

«У нас даже не было афиши на апрель, никто не знает, сколько и каких спектаклей запланировано. Художественный руководитель не выполняет свои прямые обязанности. Возможно, это всё делается для реорганизации театра: всех поувольняют или люди сами уйдут. Я бы и сама давно ушла, но несу ответственность перед теми актёрами, которых пригласила к себе. Что будет дальше, я не знаю», — говорит Захарова.

Худрук Молодёжного театра Владимир Вейде отказался общаться с журналистом АН «Между строк».

Напомним, 22 марта была уволена ведущая актриса Анна Каратаева, играющая в постановках режиссёра Татьяны Захаровой, у которой конфликт с худруком театра Владимиром Вейде. На место Каратаевой вернулась из декретного отпуска артистка Анна Татаринова, жена председателя местной организации Независимого профсоюза актёров театра и кино Дмитрия Татаринова. Из-за увольнения из репертуара «слетело» шесть спектаклей. Татьяна Захарова и поддерживающие её актёры собираются писать обращения в Министерство культуры РФ и губернатору Куйвашеву. Сторонники Захаровой и Каратаевой считают, что заслуженный худрук театра уже не может удовлетворить потребности молодёжной аудитории, но пользуется протекцией высших должностных лиц города, в том числе заместителя мэра по соцполитике Валерия Сурова. Накануне театр посетил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, который принял решение уволить директора Юлию Журавлёву с формулировкой «не справилась с управлением муниципальным учреждением культуры».