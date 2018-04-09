Митинг за отставку худрука Молодёжного театра собрал около 30 человек

Митинг в поддержку муниципального Молодёжного театра и за отставку его худрука заслуженного артиста России Владимира Вейде прошёл в понедельник, 9 апреля, в Комсомольском сквере Нижнего Тагила. К памятнику Николая Демидова пришла тагильская молодёжь и творческая интеллигенция города. Согласованная мэрией акция собрала не больше 30 человек, хотя в официальной заявке речь шла о 150 участниках.

Организатор митинга журналист TagilCity.ru Камила Мориак пригласила ценителей театрального искусства обсудить конфликтную ситуацию в муниципальном Молодёжном театре. По мнению Мориак, увольнение директора Юлии Журавлёвой ничего не изменило, в учреждении культуры сохраняется напряжённая ситуация. Кроме того, из-за увольнения ведущей актрисы театра Анны Каратаевой из репертуара выпало шесть спектаклей, весь коллектив — 52 человека — сейчас сидит без работы. Люди стали получать в два раза меньше, некоторые уже написали заявления об увольнении.

«Когда театр временно приостановил работу, я потерял в зарплате 10 тысяч рублей. Жить на эти деньги я не могу, у меня двое детей, — рассказывает художник по свету ММТ Алексей Русских. — Я четыре года в этом театре, и в последнее время работать стало невыносимо. Студенты стоят за своего учителя Вейде горой, он их воспитывает, настраивает против руководства театра, сотрудников цехов. Атмосфера стала невыносимой. Я понимаю, что найти работу по специальности в нашем городе, где всего три театра, я не смогу. Поэтому решили с семьёй переехать в Екатеринбург. Уезжать из Тагила грустно, но другого выхода я не вижу».

Как рассказала собравшимся Камила Мориак, в мэрии ей подтвердили, что приостановка творческого процесса будет продлена ещё на неделю. Вероятно, следом за Алексеем Русских начнут уходить актёры.

«Официальная цель моего митинга — это выражение протеста против превращения муниципального театра в театр одного художественного руководителя, против давления худрука на других режиссёров и молодых специалистов, против полного игнорирования мнения тагильского зрителя, — заявила Камила Мориак. — Мы пришли не конфликтовать и не пиариться, как нам говорят, мы пришли на конструктивный диалог между молодым культурным сообществом Нижнего Тагила. Я считаю, что именно мы, молодые люди, должны принимать участие в жизни единственного молодёжного театра в городе, в рабочем районе. Художественный руководитель мог бы урегулировать конфликт, но он этого не сделал. Я считаю, чтобы спасти театр, нужно снять с поста Владимира Вейде. Может быть, моё мнение неверно, поэтому я и позвала людей поговорить. Я хочу, чтобы нас услышали чиновники».

Выступление Камилы прервал поэт Василий Овсепьян, друг Владимира Вейде. Он заявил, что участники митинга ничего не понимают в театре и говорят глупости. В словесную перепалку с защитником Вейде вступил Василий Мещангин, в прошлом актёр Молодёжного театра, ныне — драматического. Мещангин считает, что худрук развязал войну с директором после того, как в 2015 году был переписан устав театра. По новому уставу всеми финансово-хозяйственными вопросами стал заниматься директор учреждения.

«Дело не в том, люблю я или не люблю Вейде, я уже дистанцировался, но сейчас я пришёл на митинг и не могу молчать. Дело в том, что Вейде не занимается постановкой спектаклей, он занимается дрязгами, потому что его наконец-то убрали от денег театра. А не потому, что он радеет за свой театр, который он называет своим детищем», — заключил актёр.

Пока заинтересованные стороны пытались перекричать друг друга, пришедшие на митинг зрители обсуждали театр и постановки режиссёра Татьяны Захаровой, которая за последние два года поставила четыре успешных спектакля.

«Татьяна Захарова начала ставить спектакли, которых раньше в Тагиле не было. Это очень крутые вещи, — заявляет одиннадцатиклассница Яна Мальшакова. — Драматический театр находится в центре города, а мы живём на Вагонке, нам нужен Молодёжный театр».

«С детства хожу в этот театр, мне он всегда нравился. Это неправильно, что уволили ведущую артистку и спектакли слетели с репертуара. Я специально приехал с Вагонки, чтобы поддержать актёров, чтобы Молодёжный театр продолжал работать. Я считаю, что надо уживаться друг с другом, не конфликтовать», — говорит 32-летний Илья Худяков.

На сегодняшний день письмо учредителю театра — администрации города — об увольнении худрука ММТ Владимира Вейде подписали 55 человек. Среди них артисты Нижнетагильского драматического театра, журналисты, фотографы, художники, студенты и преподаватели колледжа искусств. Общественность, вставшая на сторону молодого режиссёра Татьяны Захаровой, уверена, что уход Вейде в корне изменит ситуацию и даст Молодёжному театру толчок к развитию. Сторонники создателя театра на Вагонке считают, что молодёжь выступает против заслуженного артиста России ради своих интересов.