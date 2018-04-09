Митинг за отставку худрука Молодёжного театра собрал около 30 человек

09.04.2018 21:30
Митинг за отставку худрука Молодёжного театра собрал около 30 человек

Митинг в поддержку муниципального Молодёжного театра и за отставку его худрука заслуженного артиста России Владимира Вейде прошёл в понедельник, 9 апреля, в Комсомольском сквере Нижнего Тагила. К памятнику Николая Демидова пришла тагильская молодёжь и творческая интеллигенция города. Согласованная мэрией акция собрала не больше 30 человек, хотя в официальной заявке речь шла о 150 участниках.

Организатор митинга журналист TagilCity.ru Камила Мориак пригласила ценителей театрального искусства обсудить конфликтную ситуацию в муниципальном Молодёжном театре. По мнению Мориак, увольнение директора Юлии Журавлёвой ничего не изменило, в учреждении культуры сохраняется напряжённая ситуация. Кроме того, из-за увольнения ведущей актрисы театра Анны Каратаевой из репертуара выпало шесть спектаклей, весь коллектив — 52 человека — сейчас сидит без работы. Люди стали получать в два раза меньше, некоторые уже написали заявления об увольнении.

«Когда театр временно приостановил работу, я потерял в зарплате 10 тысяч рублей. Жить на эти деньги я не могу, у меня двое детей, рассказывает художник по свету ММТ Алексей Русских. Я четыре года в  этом театре, и в последнее время работать стало невыносимо. Студенты стоят за своего учителя Вейде горой, он их воспитывает, настраивает против руководства театра, сотрудников цехов. Атмосфера стала невыносимой. Я понимаю, что найти работу по специальности в нашем городе, где всего три театра, я не смогу. Поэтому решили с семьёй переехать в Екатеринбург. Уезжать из Тагила грустно, но другого выхода я не вижу».

Как рассказала собравшимся Камила Мориак, в мэрии ей подтвердили, что приостановка творческого процесса будет продлена ещё на неделю. Вероятно, следом за Алексеем Русских начнут уходить актёры.

«Официальная цель моего митинга это выражение протеста против превращения муниципального театра в театр одного художественного руководителя, против давления худрука на других режиссёров и молодых специалистов, против полного игнорирования мнения тагильского зрителя, заявила Камила Мориак. Мы пришли не конфликтовать и не пиариться, как нам говорят, мы пришли на конструктивный диалог между молодым культурным сообществом Нижнего Тагила. Я считаю, что именно мы, молодые люди, должны принимать участие в жизни единственного молодёжного театра в городе, в рабочем районе. Художественный руководитель мог бы урегулировать конфликт, но он этого не сделал. Я считаю, чтобы спасти театр, нужно снять с поста Владимира Вейде. Может быть, моё мнение неверно, поэтому я и позвала людей поговорить. Я хочу, чтобы нас услышали чиновники».

Выступление Камилы прервал поэт Василий Овсепьян, друг Владимира Вейде. Он заявил, что участники митинга ничего не понимают в театре и говорят глупости. В словесную перепалку с защитником Вейде вступил Василий Мещангин, в прошлом актёр Молодёжного театра, ныне — драматического. Мещангин считает, что худрук развязал войну с директором после того, как в 2015 году был переписан устав театра. По новому уставу всеми финансово-хозяйственными вопросами стал заниматься директор учреждения.

«Дело не в том, люблю я или не люблю Вейде, я уже дистанцировался, но сейчас я пришёл на митинг и не могу молчать. Дело в том, что Вейде не занимается постановкой спектаклей, он занимается дрязгами, потому что его наконец-то убрали от денег театра. А не потому, что он радеет за свой театр, который он называет своим детищем», заключил актёр.

Пока заинтересованные стороны пытались перекричать друг друга, пришедшие на митинг зрители обсуждали театр и постановки режиссёра Татьяны Захаровой, которая за последние два года поставила четыре успешных спектакля.

«Татьяна Захарова начала ставить спектакли, которых раньше в Тагиле не было. Это очень крутые вещи, заявляет  одиннадцатиклассница Яна Мальшакова. Драматический театр находится в центре города, а мы живём на Вагонке, нам нужен Молодёжный театр».

 «С детства хожу в этот театр, мне он всегда нравился. Это неправильно, что уволили ведущую артистку и спектакли слетели с репертуара. Я специально приехал с Вагонки, чтобы поддержать актёров, чтобы Молодёжный театр продолжал работать. Я считаю, что надо уживаться друг с другом, не конфликтовать», говорит 32-летний Илья Худяков.

На сегодняшний день письмо учредителю театра — администрации города — об увольнении худрука ММТ Владимира Вейде подписали 55 человек. Среди них артисты Нижнетагильского драматического театра, журналисты, фотографы, художники, студенты и преподаватели колледжа искусств. Общественность, вставшая на сторону молодого режиссёра Татьяны Захаровой, уверена, что уход Вейде в корне изменит ситуацию и даст Молодёжному театру толчок к развитию. Сторонники создателя театра на Вагонке считают, что молодёжь выступает против заслуженного артиста России ради своих интересов.

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