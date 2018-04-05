Журналистка Tagilcity.ru проведёт 9 апреля митинг за отставку худрука Молодёжного театра Владимира Вейде

В понедельник, 9 апреля, в Комсомольском сквере Нижнего Тагила пройдёт митинг «за снятие с поста худрука МБУК “Молодёжный театр” Владимира Вейде». Организатором акции выступила журналист Tagilcity.ru и постоянный зритель театра Камила Мориак. Изначально митинг планировалось провести у КДК «Современник», но руководитель аппарата мэрии Андрей Ленда предложил перенести его к памятнику Н. Н. Демидову, так как площадь Молодёжи прилегает к Нижнетагильской филармонии и поэтому митинговать там нельзя.

Заявление о согласовании акции в администрацию города Мориак принесла 26 марта, в день, когда она вышла на Театральную площадь с одиночным пикетом. Тогда тагильчанка требовала от вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова прекратить «давить молодёжь» и уволить худрука вагонского театра Владимира Вейде. На следующий день мэр Сергей Носов приехал в проблемное учреждение культуры и уволил директора Юлию Журавлёву. Поскольку ситуация изменилась, концепция митинга тоже будет изменена, рассказала АН «Между строк» Камила Мориак.

«Актёры сейчас сидят без работы, кто-то уже написал заявление об увольнении, потому что не может сидеть в простое за копейки. Ходят слухи о закрытии театра, что всех разгонят, когда закроют здание на ремонт. Когда вопрос стоит о ликвидации, смешно требовать увольнения Владимира Вейде. Я хочу поставить вопрос, почему чиновники принимают решения без нас. Почему мы, молодые, не можем решать, нужен нам такой театр или нет? Я хочу показать власти, что молодёжи нужен Молодёжный», — говорит Камила Мориак.

Митинг пройдёт с 17 до 19 часов с заявленной численностью 150 человек. При этом организатор сама не верит, что ей удастся собрать такое количество участников. Также на митинге не будет представителей Молодёжного театра и артистов, поскольку митинг будет проводиться от имени зрителей, отмечает организатор.