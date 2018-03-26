«В городе ведётся антимолодёжная политика». Тагильская журналистка провела одиночный пикет возле мэрии

В понедельник, 26 марта, блогер, поэт и журналист портала TagilCity Камила Мориак вышла к зданию городской администрации с одиночным пикетом из-за конфликта в молодёжном театре. Мориак требует от вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова перестать «давить молодёжь и прикрывать [худрука театра] Вейде».

Камила несколько лет дружит с режиссёром Татьяной Захаровой, с которой у Владимира Вейде конфликт. Вместе они устраивали показы спектаклей в Доме художника, который какое-то время курировала Мориак. Но сегодня, по словам Камилы, она вышла с одиночным пикетом в качестве обычного зрителя, переживающего за судьбу молодёжного театра. Своей акцией девушка надеется привлечь внимание мэра Сергея Носова к конфликту между директором театра Юлией Журавлёвой и худруком Владимиром Вейде. Сегодня в 12 часов у Валерия Сурова должно было состояться совещание с начальником управления культуры Светланой Юрчишиной и Юлией Журавлёвой.

«Я считаю, что Валерий Суров покрывает худрука театра Владимира Вейде. Обращаюсь именно к Сурову, потому что он даёт бюджетные деньги на спектакли Вейде, которые никто не смотрит, — заявила Камила Мориак. — Многие годы мне было неинтересно то, что там происходит. С приходом Татьяны Захаровой я заново открыла для себя этот театр, перестала ездить в Екатеринбург за авангардными спектаклями, потому что они появились у нас в городе».

По словам Камилы, в театре сейчас ходят слухи, что в ближайшее время оттуда будет уволена режиссёр Захарова, а также артисты, которых она лично приглашала работать.

«Из молодёжного театра бегут профессионалы, потому что Вейде удобно работать со своими студентами, которые поддерживают его решения. Идёт давление на молодых артистов, для некоторых из них это может стать последней каплей в решении о переезде в другой город. В Тагиле ведётся плохая, антимолодёжная политика, уезжают художники, поэты, творческие ребята», — считает Камила.

Напомним, 22 марта была уволена ведущая актриса постановок Захаровой Анна Каратаева. На её место вернулась из декретного отпуска артистка Анна Татаринова, жена председателя местной организации Независимого профсоюза актёров театра и кино Дмитрия Татаринова. Из-за этого из репертуара «слетело» шесть спектаклей. Татьяна Захарова и поддерживающие её актёры собираются писать обращения в Министерство культуры РФ и губернатору Куйвашеву.