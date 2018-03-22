Артисты молодёжного театра снова жалуются мэру Нижнего Тагила. На этот раз на худрука Вейде

Сегодня артисты муниципального молодёжного театра во главе с режиссёром Татьяной Захаровой выступили с официальном обращением к главе города Сергею Носову. Они просят мэра поставить точку в затянувшемся конфликте худрука Владимира Вейде и директора Юлии Журавлёвой. А также восстановить в должности уволенную Анну Каратаеву, ведущую актрису спектаклей Захаровой.

Директор театра Юлия Журавлёва встретила журналистов у входных дверей с просьбой не проходить дальше холла, поскольку «идёт рабочий процесс и официальных пресс-конференций на сегодня не назначено». Комментировать выступление Татьяны Захаровой перед журналистами руководитель театра отказалась.

Сегодня Журавлёва уволила актрису Анну Каратаеву, которая играет главные роли в шести спектаклях. Завтрашний спектакль «Провинциальные анекдоты» уже официально отменён, хотя билеты на него были раскуплены заранее. Днём ранее Анна подписала продление трудового договора до 24 июля 2018 года, но начальник управления культуры Светлана Юрчишина не стала его подписывать, поскольку из декретного отпуска вернулась актриса Анна Татаринова, на место корой была принята Каратаева.

«Накануне мне сообщили, что я буду уволена, но мне казалось, что до этого не дойдёт, потому что знаю, что ставка актрисы сейчас вакантна. Я не отказываюсь работать с Владимиром Вейде. Но, видимо, я его не устраиваю как актриса, — говорит Анна Каратаева. — Я не буду обращаться в прокуратуру на незаконное увольнение, не буду никуда жаловаться — я просто хочу работать».

Ещё полгода назад директор Юлия Журавлёва полностью поддерживала все творческие задумки приглашённого ею режиссёра Захаровой. Анну Каратаеву она лично пригласила работать в театр на Вагонке. Часть труппы театра уверена: на Юлию Журавлёву давит администрация города, которая является учредителем театра. С ней подписывают трудовой договор каждый месяц, не дают спокойно работать.

«На директора Журавлёву оказывается давление со стороны Валерия Сурова, её заставляют выполнять условия, которые не имеют отношения ни к профессионализму, ни к трудовому договору, — уверена Татьяна Захарова. — На договоры берутся люди, которые не имеют профессионального образования, для того чтобы Вейде смог восстановить свои спектакли 20-летней давности, на которые никто не ходит. И на это тратятся бюджетные деньги».

По словам Татьяны Захаровой, репертуарная политика ведётся в пользу худрука Владимира Вейде. Однако на его спектаклях театр не зарабатывает. В прошлом году постановки Захаровой принесли выручку почти 583 тыс. рублей, а спектакли Вейде — 96 тыс. рублей.

Главная претензия поддерживающих Татьяну Захарову артистов заключается в том, что в театре работают дилетанты. Владимир Вейде приглашает на работу своих учеников (выпускников сценического отделения НТГСПИ), а профессиональным артистам угрожает увольнением.

«Скверно, что так получается, что в театр приходят люди с непрофессиональным театральным образованием, — говорит актёр Олег Коновалов. — Я посмотрел пять спектаклей господина Вейде и, честно говоря, восторга от этого не испытал. Люди, которые не знают, что они делают на сцене, ходят и разговаривают тексты, ничего зрителю дать не могут. За зрителей обидно: они приходят в театр, а не в сельский клуб, не ДК».

«Мы боимся за своё будущее, поскольку нам не дают работать, мы фактически подпольно репетируем. Мы приехали сюда работать с человеком, который нас пригласил, которого мы уважаем. Не будет спектаклей — мы не заработаем, у нас двое детей, нам надо их кормить», — подключается супруга Олега актриса Анна Росс.

Анна и Олег приехали из Кинешемского драматического театра по приглашению Захаровой работать в ММТ в сентябре 2017 года. У артистов богатый опыт работы в театрах разных городов, в том числе в Гоголь-центре в Москве. По признанию артистов, с подобной конфликтной ситуацией они сталкиваются впервые.

Артисты, задействованные в спектаклях Татьяны Захаровой, ещё в начале 2018 года пытались попасть на приём к мэру Сергею Носову и подготовили обращение, которое подписали 29 сотрудников ММТ. Однако руководитель аппарата администрации Андрей Ленда обещания передать письмо мэру так и не выполнил. Затем начальник управления культуры Светлана Юрчишина попросила артистов не раздувать очередной скандал накануне президентских выборов и пообещала самостоятельно решить проблему.

«Мы не хотим скандала, мы хотим, чтобы вопрос был решён с профессиональной точки зрения. Пусть будет проведена независимая аттестационная комиссия, пусть будет решён вопрос о соответствии творческих сотрудников занимаемой должности. Нам закрыли доступ к мэру, мы не можем никак достучаться до него. Мы ждём, что Сергей Константинович приедет, разберётся с тем, что здесь происходит», — заключает Татьяна Захарова.

Актёры собираются написать обращение в Министерство культуры РФ и губернатору Куйвашеву. Татьяна Захарова и поддерживающие её актёры уверены в том, что мэрия приняла сторону худрука Вейде. И что в ближайшее время могут быть уволены неугодные ему артисты.

«Наверное, Татьяна Захарова хотела привлечь к себе внимание. Почему она не позвала Владимира Давыдовича, меня и Валерия Георгиевича Сурова? Данные действия я расцениваю как шантаж, — заявила АН "Между строк" начальник управления культуры Светлана Юрчишина. — Меня просят урегулировать конфликт творческих людей, но я немного не понимаю, чего от меня хотят. Подключить административный ресурс? Позиция главы города не изменилась: артисты должны сами найти компромисс. Я только хочу просто призвать этих талантливых людей к здравому смыслу».

Светлана Юрчишина добавила, что по заданию Сергея Носова управление культуры сейчас готовит проект капитального ремонта молодёжного театра, который не ремонтировался 25 лет.

«Если бы главе города была безразлична судьба этого театра и тех людей, которые там работают, думаю, что мы бы не стали так активно заниматься этим вопросом», — заключила Юрчишина.

Напомним, номинант премии «Браво» Татьяна Захарова в 2016 году перешла работать в муниципальный молодёжный театр на Вагонке. За два года она поставила несколько успешных спектаклей: «С широко закрытыми глазами», «Стойкий оловянный солдатик», «Вдовий пароход». Художественный руководитель театра Владимир Вейде требовал проверить спектакль Захаровой «С широко закрытыми глазами» на наличие порнографии. Побывавшие на предпоказе чиновники и театральные критики из Екатеринбурга не увидели в постановке признаков разврата.

Более трёх лет назад сотрудники муниципального молодёжного театра раскололись на два лагеря. Труппа во главе с худруком Вейде обвиняет директора Юлию Журавлёву в нарушении трудового законодательства и безграмотном управлении учреждением культуры. В начале августа 2017 года артисты, поддерживающие творческие взгляды Владимира Вейде, пожаловались президенту России на низкие зарплаты. Этот поступок осудили известные театральные деятели Свердловской области, они посоветовали тагильским актёрам не позорить себя склоками, а направить свою энергию в творчество.