Артисты Молодёжного театра Нижнего Тагила пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

Актёры муниципального Молодёжного театра Нижнего Тагила во главе с художественным руководителем записали видеообращение к президенту России, в котором рассказали о низких зарплатах и критической ситуации в коллективе. По словам артистов, затянувшийся конфликт между директором Юлией Журавлёвой и худруком Владимиром Вейде привёл к снижению зарплат и обеднению репертуара.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы с мужем работаем артистами в МБУК “Молодёжный театр” Нижний Тагил, – говорит артистка Анна Татаринова. – В нашем театре очень низкая зарплата. У меня на руках маленький сын. Владимир Владимирович, подскажите, как нам выжить в подобной ситуации? Например, наша зарплата в три раза меньше, чем у секретаря [в театре], и в два раза меньше, чем у человека, заполняющего табели на артистов…»

«Труппа на сегодняшний день очень бедна, – заявляет худрук Владимир Вейде. – Двое молодых актёров и один сорокалетний… и семь актрис. Я как художественный руководитель и создатель этого театра не имею права приглашать в театр актёров, режиссёров и выбирать пьесы. Вот это страшно! Получается опять: “Кто был ничем, тот станет всем!” Такое мы уже проходили…»

После публикации видеоролика поэт и общественница Камила Мориак написала мэру Нижнего Тагила Сергею Носову письмо в защиту директора театра.

«В очередной раз часть состава Молодёжного театра (7 человек) во главе с художественным руководителем Владимиром Вейде записали обращение к Президенту РФ с жалобами на директора данного театра. Эти 7-8 человек уже неоднократно создавали митинги, писали петиции и заявления в прокуратуру. Однако после многократных проверок нарушений со стороны директора театра обнаружено не было. Цифры и факты идут вразрез с жалобами данного состава театра. Остальные сотрудники (больше 50 человек) не пишут жалобы. У меня, как у зрителя и тагильчанки, возникает ряд вопросов: зачем они позорят театр и наш город, обращаясь к президенту страны с клеветой и ложными сведениями? Почему их творческий потенциал направлен на склоки, а не на фестивали и гранты, как у другой стороны, против которой они ополчились? Почему от работы отвлекаются работники прокуратуры, Вы, Владимир Путин? В ответ на их жалобу собираются документы, статистики, дипломы и прочие факты, опровергающие их обвинения. Прошу Вас обратить внимание и помочь разобраться», – пишет девушка.

Напомним, конфликт между актёрской труппой Молодёжного театра во главе с художественным руководителем Владимиром Вейде и назначенным директором Юлией Журавлёвой длится около трёх лет. Администрация и творческий коллектив театра не смогли найти общий язык и различными способами пытаются ущемить права друг друга. В конце прошлого года управление культуры администрации Нижнего Тагила продлило контракт с Журавлёвой, который заканчивался 31 декабря. Ранее начальник управления Светлана Юрчишина в беседе с журналистом АН «Между строк» заявила, что к работе Юлии Журавлёвой у неё нет никаких претензий. Согласен с позицией Юрчишиной и заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. По мнению чиновника, доводы актёров несостоятельны. В середине декабря в авторских колонках на сайте АН «Между строк» появилась заметка арт-менеджера Дома художника Камилы Мориак «В Молодёжном театре хотят уволить директора», в которой девушка в грубой форме высказалась о деятельности худрука театра Владимира Вейде. Реакция актёров не заставила себя ждать. Представитель творческого коллектива направил письма депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину и мэру Сергею Носову с просьбой дать моральную оценку словам автора блога. В начале февраля 2017 года актёры написали открытое письмо Сергею Носову, в котором обвинили директора учреждения Юлию Журавлёву в нарушении трудового законодательства и безграмотном управлении коллективом. Весной скандал в Молодёжном театре вновь попал в повестку городских и региональных СМИ. Вейде потребовал проверить работу режиссёра Захаровой «С широко закрытыми глазами» на наличие порнографии. На генеральную репетицию были приглашены чиновники, депутаты, критики, а также представители правоохранительных органов.

Агентство новостей «Между строк»