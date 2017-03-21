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22 Мар 2017 17:49 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Культура

В Молодёжном театре Нижнего Тагила впервые покажут спектакль с пометкой 18+. «Из Екатеринбурга приедут критики, чтобы проверить его на наличие порнографии»

Нижнетагильский муниципальный Молодёжный театр готовится к очередной премьере. Спектакль «С широко закрытыми глазами» по пьесе Августа Стриндберга «Фрекен Жюли» – вторая работа авангардного режиссёра Татьяны Захаровой для этой сцены. Ещё до премьерного показа спектакль стал объектом проверки чиновников на предмет наличия в нём эротических сцен. 

Шведский драматург Август Стриндберг написал пьесу о любовных взаимоотношениях дочери графа, его лакея и кухарки в конце XIX века, но из-за слишком натуралистических сцен она долгое время была запрещена к показу в ряде европейских стран. Позже пьеса была переработана и адаптирована для широкой публики.

Именно неоднозначная «биография» творения Стриндберга послужила поводом для очередного скандала в стенах Молодёжного театра. Часть творческого коллектива во главе с художественным руководителем Владимиром Вейде потребовала проверить работу Захаровой на наличие порнографии. Сама режиссёр считает, что никакой порнографии в её постановке нет. 

«Что касается конфликта внутри театра, то я это комментировать не хочу, раздувать его ещё больше не нужно, – высказала свою позицию Захарова. – После изменения устава театра господин Вейде рвётся к власти и финансам, вот и всё. В данный момент он написал клевету, что у меня в спектакле есть порнография, при этом ни разу не посидев на репетиции. Но приходят претензии, и мы обязаны на них ответить. Для этого на сдачу спектакля 23 марта приглашаются независимые критики из Екатеринбурга Наталья Решетникова и Наталья Щербакова. А почему бы не позвать их на спектакли Вейде, где порнография с точки зрения профессионализма?»

Отметим, что предыдущий спектакль Захаровой «Стойкий оловянный солдатик» «отбил кассу» более чем в пять раз. При затратах в 40 тысяч рублей за счёт продаж билетов театр заработал около 200 тысяч рублей. Руководство театра надеется, что и новый спектакль станет таким же удачным в финансовом плане, несмотря на ограничения.

«Я поставила на афише 18+, потому что у нас есть сцены эротического характера, но кто и как это будет контролировать на входе в театр, я не знаю», – размышляет режиссёр.

Захарова в обычной для себя манере интерпретирует события и образы героев пьесы. Для этого она изменила даже название спектакля.

«Для меня главная героиня пьесы – это человек, который, образно выражаясь, проспал всю свою жизнь. Она воспитывалась в духе феминизма, что она равна мужчине, любить плохо и любить нельзя. Она помнит, как мать была против брака с отцом, но тот насильно на ней женился, после чего мама Жюли умерла. Всё это, безусловно, отразилось на характере девушки. Действие пьесы происходит в Иванову ночь, самую короткую ночь в году, когда, по преданию, просыпаются злые и добрые духи. Именно в эти четыре часа Фрекен Жюли пытается заново прожить всю свою жизнь», – говорит Захарова.

По мнению режиссёра, Нижний Тагил необходимо вытаскивать из вакуума классических постановок и приучать зрителя к другим формам театрального искусства. Главное, считает Захарова, чтобы её творчество никого не оставляло равнодушным.

Агентство новостей «Между строк»

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