«Не справилась с управлением муниципальным учреждением культуры». Директора Молодёжного театра уволят с понедельника

Директор Молодёжного театра Юлия Журавлёва будет уволена со 2 апреля. Об этом АН «Между строк» рассказала пресс-секретарь мэрии Нижнего Тагила Галина Кобяк. Временно руководить театром будет начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина, при этом она будет совмещать обе должности.

Как уточнили в пресс-службе, срочный контракт с Журавлёвой будет расторгнут с формулировкой «не справилась с управлением муниципальным учреждением культуры». Ранее Журавлёва заявляла, что, скорее всего, продолжит работу до истечения контракта в конце апреля.

Напомним, сегодня утром глава города посетил Молодёжный театр, где выслушал взаимные претензии режиссёра театра Татьяны Захаровой и худрука Владимира Вейде.

«Я не хочу разбираться в театральных дрязгах, у меня есть другие обязанности. Скандал — это тоже пиар, но нас, как учредителей, такой пиар не устраивает. Уверен, что на ссорах и распрях воспитывать юных зрителей нельзя!» — сказал Носов.

Мэр также отметил, что сейчас необходимо найти не только решение относительно директора и персонала, но и заняться обновлением внешнего облика и внутреннего интерьера театра. По словам Сергея Носова, уже подготовлено техническое заключение о состоянии здания и готовится проект капитального ремонта.

Напомним, 22 марта была уволена ведущая актриса Анна Каратаева, играющая в постановках режиссёра Татьяны Захаровой, у которой конфликт с худруком театра Владимиром Вейде. На место Каратаевой вернулась из декретного отпуска артистка Анна Татаринова, жена председателя местной организации Независимого профсоюза актёров театра и кино Дмитрия Татаринова. Из-за увольнения из репертуара «слетело» шесть спектаклей. Татьяна Захарова и поддерживающие её актёры собираются писать обращения в Министерство культуры РФ и губернатору Куйвашеву. Сторонники Захаровой и Каратаевой считают, что заслуженный худрук театра уже не может удовлетворить потребности молодёжной аудитории, но пользуется протекцией высших должностных лиц города, в том числе заместителя мэра по соцполитике Валерия Сурова.