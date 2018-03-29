Сергей Носов объявил об увольнении директора молодёжного театра

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что не будет продлевать контракты руководства и труппы молодёжного театра, в коллективе которого последние годы не утихают скандалы. Одной из первых под объявленное увольнение должна попасть директор театра Юлия Журавлёва, рассказала АН «Между строк» сама Журавлёва.

«До конца мая я ещё буду здесь работать, а потом исполняющим обязанности директора будет начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина, — рассказала Журавлёва. — Лично я отношусь к этому решению главы позитивно и положительно. Давно пора было поставить точку в этой истории».

Означает ли замена Журавлёвой на Юрчишину увольнение начальника управления культуры, директор молодёжного театра не уточнила. Светлана Юрчишина пообещала, что даст комментарий позже.

Если Сергей Носов сдержит слово о непродлении срочных контрактов, работы, помимо Журавлёвой, могут лишиться ещё 15 артистов, режиссёров, а также худрук Владимир Вейде, контракт которого заканчивается в декабре, уточнила директор театра.

Руководитель пресс-службы мэрии Галина Кобяк и замглавы города по соцполитике Валерий Суров оказались недоступны для комментариев — их телефоны не отвечали.

Напомним, 22 марта была уволена ведущая актриса Анна Каратаева, играющая в постановках режиссёра Татьяны Захаровой, у которой конфликт с худруком театра Владимиром Вейде. На место Каратаевой вернулась из декретного отпуска артистка Анна Татаринова, жена председателя местной организации Независимого профсоюза актёров театра и кино Дмитрия Татаринова. Из-за увольнения из репертуара «слетело» шесть спектаклей. Татьяна Захарова и поддерживающие её актёры собираются писать обращения в Министерство культуры РФ и губернатору Куйвашеву. Сторонники Захаровой и Каратаевой считают, что заслуженный худрук театра уже не может удовлетворить потребности молодёжной аудитории, но пользуется протекцией высших должностных лиц города, в том числе заместителя мэра по соцполитике Валерия Сурова.