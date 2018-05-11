Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение гражданина России и Израиля Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, пишет «Медиазона».

Уголовное дело в отношении Грица расследовалось по статье о покушении на убийство. По итогам экспертизы, проведённой в ходе следствия, Гриц был признан невменяемым - у него диагностировали параноидальную шизофрению.

Адвокаты обвиняемого заявили, что намерены в дальнейшем добиваться его передачи Израилю для прохождения лечения. Кроме того, защита попросит переквалифицировать его действия на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. Борис Гриц пришёл в здание, где расположено «Эхо Москвы», распылил газ из баллончика на посту охраны, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в шею, после чего был задержан охраной.

Татьяну Фельгенгауэр госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где она находилась до 3 ноября. Через две недели после нападения журналистка вернулась в эфир.

На допросе Борис Гриц заявлял, что Татьяна Фельгенгауэр телепатически преследует его с 2012 года.