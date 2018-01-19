Напавшего на школьников в Улан-Удэ проверят на связь с АУЕ

Следствие по делу о нападении на школьников в Улан-Удэ рассматривает в числе прочих версию о принадлежности нападавшего к «криминальной субкультуре АУЕ», со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Интерфакс».

По словам собеседника издания, эта версия не является приоритетной. Ранее о возможной связи нападавшего с АУЕ сообщили несколько учеников школы № 5, в которой произошло нападение.

По последним данным, пострадали пять детей и учитель, нападавшего задержали. После нападения он пытался покончить с собой, его госпитализировали. Следствие выясняет мотивы нападавшего.

СК утверждает, что нападавший действовал один. В правительстве Бурятии, в свою очередь, ранее сообщили, что на школу напали три человека, двоим удалось скрыться. По данным Telegram-канала Mash, все трое задержаны. Местный телеканал «Ариг Ус» сообщил, что в нападении участвовали двое — ученик девятого класса и его 17-летний сообщник.

АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство») — это молодёжное сообщество, которое пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем.