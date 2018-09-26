На Серовском тракте перевернулась фура (ВИДЕО)

Вчера, 25 сентября, на трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург перед поворотом на Верх-Нейвинский перевернулся гружёный КамАЗ. На видео, опубликованном порталом E1.ru видно, как за секунды до ДТП прямо перед большегрузом с прилегающей дороги выехала легковушка. Сразу после этого водитель КамАЗа резко нажал на тормоза и потерял управление. Фура съехала на обочину и завалилась на бок. При этом водитель грузовика выпал из кабины на землю. По словам руководителя компании-перевозчика, водитель получил многочисленные травмы и перелом ног и был госпитализирован в больницу Невьянска.