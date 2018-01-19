На полигоне в Челябинской области солдат попал под танк

На полигоне возле города Чебаркуль в Челябинской области под гусеницами танка погиб военнослужащий, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России. ЧП произошло 17 января, однако известно об этом стало позже.

«Около 17 часов [военнослужащий войсковой части 87441] вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришёл в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.

Военные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил вождения машин, повлекшем по неосторожности смерть человека.