На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений

В 2017 году в Нижнем Тагиле начнётся выдача и продажа земельных участков для семейных захоронений. Услуга будет доступна на вновь создаваемых кладбищах, рассказали АН «Между строк» в мэрии. Участки размером 5 кв. м чиновники планируют выдавать бесплатно, до 20 кв. м – придётся заплатить. Стоимость 1 кв. м будет определяться с учётом близости места семейного захоронения ко входу и проездам на кладбище, сообщается в опубликованном на официальном сайте города проекте.

«Речь идёт об организации семейных захоронений на вновь открываемых кладбищах на земельных участках на кладбищах Центральном и Северном, – пояснил АН “Между строк” замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. – Там у нас достаточно приличные по объёму территории. На создание новых участков на Центральном кладбище в проекте бюджета на этот год заложено 50 млн рублей. В основном деньги будут направлены, конечно, на создание дороги, парковки и ряд других инженерных вещей, связанных с водоотведением и электричеством. Там земельный участок находится на удалении от главной дороги».

На фамильном погосте могут быть погребены супруги, дети, родители, усыновители, братья и сёстры, внуки и другие родственники, на которых зарегистрировано семейное захоронение. Предполагается, что средства от продажи земельных участков будут уходить в тагильскую казну. Однако в мэрии подчеркнули, что цель заработать на этом не ставится.

«Там копейки будут, поэтому здесь вопрос идёт не о деньгах, а прежде всего, о повышении качества оказываемой услуги – предоставления земельных участков. Часто при захоронениях родственники просят оставить земельные участки рядом с могилами пустыми. На старых кладбищах этот вопрос нередко решали с помощью оград немыслимых размеров: ими одну могилку огораживали, тем самым засталбливая места. Это было хаотично», – признаётся чиновник.

Константин Захаров также отметил, что сейчас в Нижнем Тагиле проблема нехватки мест для захоронения остро уже не стоит.

«Не думаю, что организация семейных захоронений как-то усугубит ситуацию с количеством свободных мест для захоронений в Нижнем Тагиле. Сегодня на всех кладбищах города, включая Дзержинский район, но без освоения новых земельных участков, имеется около 9 тысяч организованных свободных мест под захоронения. В прошлом году их было меньше более чем в два раза», – добавил замглавы по городскому хозяйству.

После строительства новых кладбищ, подчеркнул Захаров, о нехватке земельных участков под захоронения можно будет забыть на ближайшие 10-15 лет.

Агентство новостей «Между строк»