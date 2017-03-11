На Камчатке четверо моряков умерли от отравления метиловым спиртом

По факту смерти четырёх членов экипажа рыболовецкого судна «Изумруд» на Камчатке возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости. Следствие предполагает, что погибшие отравились метиловым спиртом.

«Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей… повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”», — сказал представитель следственного управления СК.

Представитель ведомства добавил, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии, а также причины гибели моряков.

Вместе с тем, как сообщил источник в краевом Минтрансе, судно «Изумруд» с телами четырёх погибших пришвартовалось в порту столицы Камчатки.

«По предварительным данным, перед смертью мужчины пили метиловый спирт. Ещё четыре моряка с тяжёлым отравлением госпитализированы в Камчатскую краевую больницу», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее в результате отравления концентратом для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 216 года погибли 77 человек.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости