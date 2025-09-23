На ЕВРАЗ НТМК внедрили систему удалённого мониторинга за производством известняка, которое находится в Кушве. Запуск системы позволил сократить потребление природного газа на 490 тысяч кубометров в год и снизить выбросы CO2 в атмосферу.

«Внедрение новой технологии предоставляет персоналу доступ к оперативной информации о работе печей. В программе отражаются основные технологические параметры: производительность печей, расход сырья, природного газа и воздуха, температура в разных зонах печей, данные о времени и о продолжительности простоев и другие показатели. Это даёт сотрудникам возможность оперативно изменять технологический процесс и корректировать режимы обжига, что упрощает производство», — рассказали в компании.

Система хранит данные за весь период работы, что позволяет анализировать эффективность, сравнивать режимы и точнее планировать загрузку печей. Особенно это важно при работе с разными видами сырья — известняк поступает от нескольких поставщиков и в зависимости от месторождения требует индивидуального подхода. Система анализирует данные и помогает сотрудникам подобрать оптимальные настройки. Мониторинг отображает не только параметры печей, но и лабораторные данные, расход известняка, газа и электроэнергии, а также расчётные коэффициенты.

Благодаря новой системе ежегодная экономия составит 2,8 млн рублей.