На ЕВРАЗ НТМК появятся новые рабочие места после запуска шаропрокатного стана

На ЕВРАЗ НТМК началось строительство шаропрокатного стана, сообщила пресс-служба корпорации. Готовится площадка под монтаж оборудования и заливается фундамент для строительства печи нагрева заготовки. Строительство стана, отмечают в ЕВРАЗе, позволит создать дополнительные рабочие места для привлечения высококвалифицированных специалистов: вальцовщиков, операторов, машинистов кранов, электриков и механиков.

Генеральный подрядчик проекта – «Томская электронная компания» – поставит на комбинат современную установку собственной разработки по термообработке шаров, разработает автоматизированную систему управления и вспомогательное электрооборудование.

«Шаропрокатный стан будет построен в одном из пролётов рельсобалочного цеха, где раньше располагались изотермические печи, – сообщили на предприятии. – В корпусе демонтировали старое оборудование, сделали ремонт, заменили освещение. Стан протяжённостью 300 метров будет состоять из нескольких участков: нагрева заготовки, прокатки шаров и термической обработки. Уникальная технология двухстадийной закалки и специальная легированная марка стали, которую разработали на ЕВРАЗ НТМК, позволит производить шары диаметром 60-120 мм особой, пятой группы твёрдости, которые сегодня выпускают только за рубежом. Они имеют высокую поверхностную и объёмную твёрдость, равномерно сохраняют форму в период эксплуатации. Главным потребителем продукции будут горно-обогатительные комбинаты».

Поставка первой партии оборудования запланирована на второй квартал года. Запуск установки ожидается в конце 2017 года. На создание шаропрокатного стана ЕВРАЗ выделил около миллиарда рублей.

Агентство новостей «Между строк»