На ЕВРАЗ НТМК на полную мощность заработал участок по централизованному сбору и переработке мусора. Журналист АН «Между строк» Анна Попова побывала на участке и узнала, как на предприятии утилизируют бытовые отходы и что из них потом производят.

Участок открыли ещё в апреле этого года, и постепенно он наращивал мощности, расширяя возможности переработки. Сейчас здесь перерабатывают шесть видов отходов: пластиковые бутылки, полипропиленовые отходы (биг-бэги), картон, макулатуру, канистры (ПНД-тару), полиэтилен. В цехе установлены весы, пресс, шрёдер (измельчитель), для перевозок используется автомобиль КамАЗ с краном.

Отходы собирают из цехов ЕВРАЗ НТМК, затем на участке их измельчают и отправляют потребителям для дальнейшей переработки. Картон и канцелярия направляются на целлюлозно-бумажные комбинаты. Из отходов ПНД-тары (полиэтилен низкого давления) делают канистры, трубы, различные плёнки. Из биг-бэгов получают начальный продукт — те же самые биг-бэги. Цех уже переработал 104,5 тонны отходов. Стоимость измельчённого материала, отправленного потребителям, оценивается в 800 тысяч рублей.

«Сегодня выбрасывается большое количество отходов, которые разлагаются пару сотен лет и загрязняют природу. Организовать работу участка было нетрудно, сложность заключалась в том, чтобы настроить цеха для осуществления раздельного сбора мусора», — отметил начальник отделения транспортной логистики ЕВРАЗ НТМК Илья Калягин.



Илья Калягин



Сортировкой отходов в подразделениях комбината начали заниматься с конца 2021 года. Для этого организовали места для раздельного накопления мусора.

«Одна из основных задач — это уменьшение объёмов пластика, вывозимого на свалки. На комбинате приняли решение организовать собственный участок по обработке и подготовке этих видов отходов к дальнейшей транспортировке специализированным организациям, будущим заказчикам. Участок организовали на базе управления подготовки производства», — отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова.