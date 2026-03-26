«Мы съели собаку на козьих сырах». Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Попов производит на Урале фермерские продукты премиум-класса и проводит гастро-туры

Александр Попов из Екатеринбурга создал компанию «Добрая ферма», которая производит премиальные козьи сыры, сливочное масло, молоко и термостатный йогурт. На его ферме содержится около 500 коз, ассортимент насчитывает более 30 видов сыра, а объём переработки молока превышает 10 тонн в месяц.

мы поговорили с предпринимателем о том, как появилась идея заняться сыроварением и параллельно проводить экскурсии на ферме и производстве, с какими трудностями он столкнулся при реализации проекта, а также о планах на будущее.

«Всё началось в 2014 году, когда ввели эмбарго на импорт европейских сыров. Я смотрел телевизор, и диктор сказал, что у нас полностью освобождается рынок сыра. Мне стало очень интересно: я ранее занимался пищевым производством и понял, что открывается целая ниша. Всю ночь изучал, что такое сыр и с чем его едят. Чем больше читал, тем интереснее становилось. В том же 2014-м кое-что удалось попробовать, сделать первые партии, но было очень кустарно и с ходу не пошло. А уже в 2019 году я встретил партнёра, инвестора и своего одноклассника, и мы решили заняться этим всерьёз. Я съездил на несколько обучений, начал отрабатывать рецептуры дома, прямо на кухне. Потом появился цех, а следом и ферма с козами — и дело постепенно пошло», — вспоминает Александр Попов.

Изначально он планировал открыть небольшую сыроварню недалеко от Екатеринбурга. Однако в процессе подготовки проект изменился. Партнёры решили работать не с коровьим, а с козьим молоком, но быстро столкнулись с проблемой: на рынке почти не было сыропригодного козьего молока в нужных объёмах. Тогда стало ясно, что необходимо собственное хозяйство.

Сначала предприниматели купили участок примерно в 40 километрах от Екатеринбурга практически без инфраструктуры. Позже им предложили приобрести готовую ферму в селе Клевакинском Режевского городского округа с корпусом, который можно было относительно быстро адаптировать под молочное направление. Почти одновременно хозяйка фермы, у которой они покупали молоко для экспериментов, вынуждена была срочно перевозить животных. В октябре 2019 года партнёры выкупили у неё стадо и перевезли его на новую ферму. Там же в селе Клевакинском нашли помещение под сыроварню, сделали ремонт и подготовили производство. 10 мая 2020 года сыроварня была официально запущена.

«Наша сыроварня отличается тем, что у нас есть собственное стадо козочек. В связи с этим и уклон, соответственно, на козью продукцию. Мы, можно сказать, съели собаку на козьих сырах. Делаем не только сыр, но и молоко, йогурты и другие продукты. Мы очень тщательно работаем с молоком, чтобы у него не было специфического запаха или привкуса — это напрямую влияет и на сыр. В итоге наши сыры подходят не только гурманам, но и обычным покупателям, которые просто любят вкусный сыр с насыщенным, ярким вкусом. К тому же козья продукция полезна и часто подходит людям с непереносимостью лактозы или аллергиями», — объясняет предприниматель.

Сегодня на ферме более 500 коз. Первоначально стадо было совсем небольшим — около 50 животных, ещё столько же привезли примерно через полгода. Дальнейший рост произошёл естественным путём: козы размножаются,в среднем принося по два козлёнка.

«У нас козы зааненской породы — белые, высокоудойные. Одно из их главных преимуществ — неприхотливость в содержании и хорошая адаптация к уральскому климату. Они у нас хорошо себя чувствуют. Нюансы по их содержанию и разведению мы узнавали уже по ходу работы: советовались со специалистами, приглашали людей из соседних хозяйств. А недавно у нас появился сильный зоотехник на аутсорсе из Екатеринбурга, которая подсветила моменты, которых мы до этого не знали. С прошлого года мы ещё вводим всякие инновации в наше производство», — говорит Александр.

Сегодня сыроварня перерабатывает более 10 тонн молока в месяц, а к концу года «Добрая ферма» планирует удвоить этот показатель — до 20 тонн. По словам предпринимателя, текущие технические возможности производства позволяют увеличить объём в спокойном режиме.

«Контроль качества начинается ещё на этапе содержания животных: питание, условия, санитария, общее состояние стада. Когда у тебя свои козы, ты контролируешь качество не только на входе, когда уже привезли молоко, а буквально задаёшь его с самого начала — тем, как заботишься о них. В сыроделии к молоку предъявляются очень высокие требования: по жирам, белкам, кислотности, органолептике. Сыр — это по сути концентрированное молоко. Если в молоке есть недостатки, в сыре они проявятся в несколько раз сильнее. Поэтому молоко должно быть сыропригодным», — подчёркивает он.

На ферме и сыроварне работает небольшая команда — около 10 человек на производстве, примерно столько же заняты на ферме и в продаже. Небольшой штат объясняется ремесленным форматом производства.

«Мы занимаемся ремесленной, так называемой крафтовой историей. Это значит, что многие процессы делаются вручную: нарезка сырного сгустка, формирование сырных головок, раскладка зерна по формам. И это влияет на результат. Технологии у всех примерно одинаковые — котлы, закваски, ферменты. Но итоговый продукт всегда разный. Это как с борщом: две хозяйки готовят по одному рецепту, а вкус всё равно отличается. Так и здесь — у каждой сыроварни свои вкусовые особенности. Очень многое зависит от молока и от того, как именно сыровар ведёт процесс», — объясняет бизнемсен.

В ассортименте сыроварни около 30 видов сыра. При этом один и тот же сорт может отличаться сроком выдержки — например, чеддер бывает шестимесячный, годовой или двухлетний. Это уже разные продукты с другой текстурой, вкусом и стоимостью.

«Что касается рецептур, берутся базовые технологические карты, а дальше начинается творчество. Можно менять закваски, комбинировать культуры, экспериментировать. Где-то появляются сливочные нотки, где-то ореховые. Если результат нравится — рецепт закрепляется и становится уже вашим. Практически все крафтовые сыроварни начинают с сыра качотта — он быстро созревает, примерно за полтора-два месяца. Это важно, потому что в сыроделии результат часто виден только через долгое время. Если сыр выдерживается год, то только через год понимаешь, что получилось. Поэтому начинать всегда рекомендуют с быстрых сыров, чтобы отточить технологию, понять, куда двигаться», — поясняет Александр.

Постепенно на территории сыроварни начал развиваться и агротуризм. Сначала предприниматели просто продавали продукцию на ярмарках в Екатеринбурге. Покупатели интересовались хозяйством и спрашивали, можно ли приехать посмотреть ферму. Так появилась идея экскурсий. Сначала всё было скромно — небольшое помещение и группы до 10 человек. Со временем инфраструктуру расширили: сейчас сыроварня может принимать до 50 человек одновременно.

«Агротуризм для нас очень интересное направление, и мы чувствуем запрос у покупателей на это. Людям важно увидеть производство своими глазами: как варится сыр, как он хранится. Но не меньше интереса вызывает общение с животными. У нас есть специальный загончик, где коз выводят на улицу, гости могут их покормить, посмотреть, убедиться, что животные ухоженные, здоровые. Заглянуть им в честные глаза. В этом году планируем добавить ещё вольерчик с павлинами и пару оленей — получится небольшой контактный мини-зоопарк. Есть и деревенские активности: например, плетём травяные куколки-травянички из местных трав, гости могут увезти их как сувенир», — делится он.

Для посетителей также проводят дегустации сыров и гастрономические программы.

«Мы устраиваем своего рода мини-мастер-класс. Готовим сырное фондю из наших сливок и трёх видов сыра прямо на глазах у гостей. Показываем, что это не сложно и как можно повторить дома. Также мы выпекаем свежий хлебушек, чиабатту. Люди макают хрустящий, горяченький хлеб в горячее фондю и получают незабываемое гастрономическое впечатление. Планируем и дальше развивать это направление: думаем о козьем мороженом, жарим сыр на гриле, рассматриваем идею делать капучино на козьем молоке — даже придумали рабочее название “Козачино”. Это бесконечная история новых вкусов и сочетаний. И чем дальше, тем больше будет активностей. На месте стоять не будем, собираемся творить и радовать посетителей», — говорит Александр.

Продукцию сыроварни можно купить в фирменных точках в торговых центрах Екатеринбурга, на выездной торговле, через доставку и в магазинах-партнёрах. Основной рынок — Екатеринбург и Свердловская область, но отдельные поставки идут и в другие регионы.

Любимым сыром Александра остаётся козий пармезан двухлетней выдержки. Он отметил, что выдержанные сыры обладают самым богатым ароматом и вкусом. В настоящее время «Добрая ферма» работает над созданием пармезана с трёхлетней выдержкой, и предприниматель не исключает, что с появлением нового варианта его фаворит может измениться.

«Цели у нас достаточно амбициозные. Мы хотим наращивать производство, расширять линейку сыров, в том числе осваивать плесневую группу. Планируем развивать агротуризм — возможно, появятся гостевые домики, чтобы люди могли оставаться у нас на несколько дней. Место у нас очень живописное, рядом речка. Есть даже идеи построить мост. Также планируем увеличивать поголовье и строить новые корпуса для фермы. С ростом поголовья можно будет даже задуматься об ассортиментных линейках не только сыров, но и каких-то ещё продуктов из козьего молока. Возможно, когда-нибудь откроем собственную точку и в Москве», — делится Александр Попов.