МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд рублей

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершённого в отношении госкомпании «Российские железные дороги», со ссылкой на материалы дела пишет РБК.

Хищения связаны с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс», которая с июня 2012 года по октябрь 2015-го должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. В действительности перечисленные ей РЖД деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками, говорится в документах. Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.

По словам источника РБК, дело было возбуждено ещё 25 мая, в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела. В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 рублей.

В РЖД отказались от комментариев. Связаться с руководством компании «Азия-Транс» не удалось.

Обвиняемых по делу трое: гендиректор ТК «Азия-Транс» Евгений Матвеев (в карточке компании в СПАРК он указан как действующий руководитель), бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко. В августе следствие просило заключить Матвеева и Кириллова под стражу, но Тверской суд Москвы отклонил эти ходатайства, следует из данных портала столичных судов. Суд отправил Матвеева и Кириллова под домашний арест на два месяца. Вильшенко 22 августа решением Тверского суда Москвы арестован. Мера пресечения избрана заочно, поскольку Вильшенко находится за пределами страны, рассказал собеседник издания и подтвердила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.