Мошенник-миллионер обманул тагильчанина на миллион рублей

В МУ МВД «Нижнетагильское» обратился 18-летний житель города. Он сообщил, что потерял свои сбережения в размере более 900 тысяч рублей после знакомства с мошенником, который представился успешным бизнесменом.

По словам потерпевшего, в середине августа он встретился с мужчиной по имени «Никита». Тот уверял, что может быстро приумножить капитал, инвестируя деньги в якобы действующий бизнес по продаже телефонов. Для «начала сотрудничества» «Никита» предложил перевести всю сумму на указанные им счета, обещая вернуть деньги вместе с приличным вознаграждением в конце месяца.

Привлекательный план сыграл свою роль: юноша перевёл аферисту почти миллион рублей. Однако в назначенный срок «Никита» не только не вернул деньги, но и прекратил выходить на связь. Только после этого молодой человек понял, что стал жертвой классической схемы мошенничества.

Полиция Нижнего Тагила настоятельно рекомендует:

— не доверять незнакомцам, которые обещают лёгкий и быстрый заработок;

— не переводить деньги на счета или номера, полученные от случайных лиц;

— помнить, что мошенники умело используют приёмы психологического воздействия и часто действуют через знакомых или посредников, чтобы завоевать доверие.

Если вы или ваши близкие столкнулись с обманом, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.