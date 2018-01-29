«Мне не хотелось бы, чтобы мой сын был среди ПТУшников и АУЕшников». На что идут родители ради записи ребёнка в элитную школу

На этой неделе в Нижнем Тагиле начнётся приём документов на зачисление детей в первый класс. Сотни родителей с 12 часов ночи 1 февраля начнут штурмовать портал государственных услуг, а затем и учебные заведения, чтобы записать ребёнка в лучшую, по их мнению, школу, лицей или гимназию. В этом году в первые классы зачислят 4300 детей, будет создано 170 новых классов. Ожидается, что наибольший ажиотаж традиционно возникнет вокруг так называемых «элитных» образовательных учреждений: школы № 32, лицея № 39, гимназии № 18, а также политехнической гимназии. Журналист АН «Между строк» пообщался с чиновниками, директорами учебных заведений, родителями и узнал, что можно сделать для того, чтобы ваш ребёнок учился в той школе, которая вам больше нравится.

Определитесь со школой ещё до покупки квартиры

По российскому законодательству запись ребёнка в первый класс производится, если ему на 1 сентября уже есть 6,5, но не более 8 лет. Однако многие родители ещё до рождения детей присматривают или покупают квартиры в домах, закреплённых за школами, куда они хотели бы отдать своих сыновей и дочерей учиться. Перечень учреждений и адресов домов, которые к ним относятся, опубликован на сайте управления образования администрации Нижнего Тагила. В этом случае следует учитывать и возможные риски: всегда есть вероятность того, что список домов, закреплённых за школой, изменится и именно ваш дом будет из него исключён.

«Мы живём по Восточному проезду. Когда покупали квартиру, смотрели, чтобы рядом была нормальная школа. У женщины, которая продала нам квартиру, ребёнок в 75-й школе учился. Но списки меняются. И у нас получилось так, что соседний дом сейчас попадает по прописке в школу 75/42, а наш дом, рядом, нечётная сторона, попал, блин, в школу № 12. Так поделили: одна школа чётные дома забрала, другая — нечётные. А я в 12-ю школу не хочу ребёнка отдавать, там дурдом», — рассказывает Татьяна Патрушева, мама будущего первоклассника.

По словам директора школы № 32 с углублённым изучением отдельных предметов, депутата гордумы Галины Масликовой, её знакомые также покупали квартиры в районе заранее выбранного ими учебного заведения.

«Сколько денег готовы заплатить родители за прописку, я вам сказать не могу. Но у моих знакомых дети учились в 32-й школе. И они специально покупали квартиры в районе школы для того, чтобы их дети могли в ней учиться», — говорит Галина Масликова.

Запишитесь на подготовительные курсы

Сегодня подготовительные курсы для будущих первоклассников организованы во многих городских школах, в том числе «элитных». Их посещение стоит около десяти тысяч рублей в среднем за полгода и часто позволяет приумножить шансы ребёнка на зачисление в конкретное образовательное учреждение. За школой № 32, где большой упор делается на изучение иностранных языков, закреплено всего 17 домов в центре города. Основная масса первоклассников набирается именно по итогам прохождения курсов.

«Мы ходили на курсы для дошкольников два дня в неделю, за полгода заплатили 12 тысяч рублей, в 18-й гимназии меньше просили, — рассказывает мама ученицы школы № 32 Елена Фролова (имя изменено). — Сейчас там один день в неделю занятия идут, по субботам. Всё, конечно, подаётся завуалированно, никому не говорится о том, что это вступительные экзамены. По окончании курсов проводится спецдиагностика, беседа с психологом, дети пишут итоговую контрольную работу. Потом родителей приглашают на собрание, где говорят, кто рекомендован к зачислению (поступил), а кто нет. Моя дочь была рекомендована. Потом вообще начались шпионские игры. В феврале подали документы те, кто идёт в 32-ю школу по прописке, с 1 июля началась подача документов на оставшиеся места. В июле нам позвонила будущий классный руководитель и сказала, когда нужно прийти подать документы. Естественно, попросила никому не говорить, что есть свободные места, особенно тем, кто не был рекомендован, чтобы потом не было скандалов. По закону ведь их должны взять, если они первыми подадут заявления на эти места».

Также подготовительные курсы помогают заранее определить, сможет ли ребёнок учиться в том или ином учебном заведении.

«У меня сын ходит в 32-ю школу. Так вот там была такая ситуация, когда учителя видели, что дети не справляются, и не рекомендовали их к зачислению, а родители устроили скандал и настояли на том, чтобы их детей взяли. Теперь эти дети — троечники последние, нагрузка-то в 32-й жёсткая. Пошли бы они в обычные школы, может, и нормально учились бы. Поэтому там есть ещё одна штука. После окончания начальной школы тебя вызывают на “ковёр” и, если ребёнок не справляется с нагрузкой, предлагают поменять школу. Чтобы не мучить ребёнка, там же ещё другие иностранные языки потом добавляются», — рассказывает отец ученика школы № 32 Олег Кремлёв (имя изменено).

Однако не стоит полагаться на то, что прохождение платных подготовительных курсов гарантирует ребёнку стопроцентное получение места в школе. На тагильских форумах и в социальных сетях немало историй родителей о том, что после прохождения курсов их детям было отказано в зачислении в образовательные учреждения из-за отсутствия свободных мест. Чтобы школы не нарушали действующее законодательство при зачислении, с 22 января в управлении образования начала работать горячая линия по приёму первоклашек: (3435) 36-36-96 и 47-81-14 (доб. 211, с 15.00 до 17.00).

От одной до ста тысяч рублей за временную прописку

В последние годы многие родители оформляют так называемую временную регистрацию, чтобы ребёнок ходил в нужную школу. Найти объявление о продаже прописки по месту пребывания можно в рекламниках, на родительских форумах и досках объявлений в интернете. В соцсетях также созданы специальные группы, где выкладываются десятки объявлений о продаже и покупке регистрации в любом районе города.

Стоимость варьируется от одной тысячи рублей в месяц за одного человека до 48 тысяч рублей при прописке на полгода (в этом случае регистрация оформляется сразу на двоих — ребёнка и родителя). При этом тагильчане покупают прописку для зачисления не только в «элитные», но и в обычные образовательные учреждения. Многие предприниматели согласны на торг.

«Я только начал заниматься продажей временной регистрации, — рассказывает предприимчивый тагильчанин Александр Шорин (имя изменено). — Считаю, что людям очень нужна эта услуга. Некоторые ближе к февралю даже идут объявления на подъездах вывешивать, просят оформить регистрацию. Я их понимаю, я тоже не хочу, например, чтобы мой ребёнок в школе учился, где одни цыгане и образования никакого нет. Правда, пока продажа не очень хорошо идёт. У меня есть квартиры в домах на Ленинградском, 104 и 108, которые прикреплены к школе № 43. Квартиры стоят полупустые. Я сначала больше 25 тысяч рублей просил за оформление временной регистрации на двоих, потом сбросил. Это потому что многие просят своих знакомых помочь им с пропиской или сразу покупают жильё в том районе, где находится нужная школа».

Если до записи детей в «элитные» школы остаётся менее десяти дней, предприниматели могут поднять ценник до 70 или даже 100 тысяч рублей.

«Люди хотят, так берут, их же никто не заставляет. У нас всё по закону, по документам. Если сроки поджимают, а мама хочет отдать ребёнка в гимназию очень сильно, и 70 тысяч рублей отдаст, и 100 тысяч рублей, да сколько угодно отдаст. Не нам, так школе. Но мы же тоже не звери — и за 13 тысяч рублей за год на двоих оформляли», — говорит Денис, который через знакомых подрабатывает продажей временной регистрации в районе гимназии № 18.

«У меня ребёнку 5 лет, но я уже очень переживаю о том, где он будет учиться, душа болит. Если нужно будет, и прописку временную сделаю. Скажут, что 50 тысяч рублей надо, значит, будем как-то крутиться, но деньги отдадим, а куда деваться? Заплачу любые деньги, так как окружение играет большую роль в жизни ребёнка и его будущем», — делится переживаниями с агентством мама подрастающего первоклассника Алина Титова (имя изменено).

Из-за использования временной прописки дети, имеющие постоянную прописку, зачастую лишаются возможности попасть в находящиеся неподалёку от дома учебные заведения. Для снижения социального накала в Нижнем Тагиле в 2017 году были открыты дополнительные классы в школе № 9, гимназии № 18, лицее № 39, школе № 61, политехнической гимназии, гимназии № 86 и школе № 95, но это не помогло решить проблему до конца. Кроме того, не во всех образовательных учреждениях города есть условия, необходимые для создания дополнительных классов.

«Нужно, конечно, реально оценивать ситуацию: вместимость здания, наличие кадров и так далее, — отмечает директор школы № 32 Галина Масликова. — В 32-й школе очень стеснённые условия существующего здания, которое было построено в 1936 году, не позволяют нам набрать четыре или пять классов, только три, хотя желающих много и мы бы с удовольствием приняли всех детей. Есть проблема и с временной регистрацией. В части моей школы существует на протяжении многих лет одна квартира, условно говоря, “резиновая”, где по пять семей прописываются. Я обращалась и в прокуратуру, и в ОЭБ… Оснований для того, чтобы отказать в приёме ребёнка, у меня нет».

По словам начальника управления образования Игоря Юрлова, решить проблему с временной пропиской в рамках действующего законодательства сегодня невозможно.

«Решить проблему с временной пропиской можно только на федеральном уровне. Жилищный кодекс РФ говорит о том, что граждане вправе сами выбирать форму регистрации [место пребывания с установленным сроком], и никто им отказать не может. Мы можем только к совести призвать, чтобы они этим не занимались. При этом не учитывается, на год регистрация оформлена, на полгода или на месяц. Фактов фиктивных прописок у нас в городе не отмечено», — отметил Игорь Юрлов.

Поступите в обычную школу, а потом переведитесь в лицей или гимназию

Можно поступить в обычную городскую школу, но после окончания первого или четырёх начальных классов попробовать перевестись в другое образовательное учреждение.

«У меня ребёнок пойдёт в 43-ю школу, потому что она только начальная и распорядок дня в ней приближен к садичному, — говорит Ольга Катаева, мама будущего первоклассника. — Я считаю, что ребёнку сложно сразу привыкнуть к взрослой школьной жизни, а там сначала уроки, потом обед, прогулка и после дополнительные занятия, которые направлены на развитие. Получается, что первоклассник занят в школе с 8:00 до 17:00, с правильным распределением нагрузки. В эту школу мы не попадаем по прописке, но она находится рядом с нами. По микрорайону к ней прикреплены всего пять домов, поэтому есть большой шанс попасть туда. Дождусь 1 июля и буду пытаться записаться в 43-ю школу».

Есть среди родителей и те, кому не принципиально, в какой школе будут учиться их дети.

«Я бы не стала платить за то, чтобы у меня ребёнок учился в какой-то там престижной школе, даже если бы “бабки” были. Да, в лицее или гимназии, как правило, педагоги сильнее, больше требуют, но у нас в городе есть и много других хороших школ. Если ребёнок талантливый, у него есть потенциал быть отличником либо хорошистом, он им будет и в обычной образовательной школе, получит нужные знания. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы мой сын был среди ПТУшников и АУЕшников, преступников малолетних, туда бы я 100% отдавать ребёнка не стала», — признаётся мама будущего первоклассника Александра Плюсина (имя изменено).

Подготовьте документы и подайте заявление

Напомним, в Нижнем Тагиле родители начнут подавать документы на зачисление в школы первоклассников по месту прописки, как и в прошлом году, в полночь 1 февраля. Если вы планируете подать заявку через портал госуслуг или сайт образовательных услуг, заранее на них зарегистрируйтесь, чтобы ускорить процедуру в дальнейшем. Получите личный пароль и логин для доступа в личный кабинет, проверьте, все ли данные заполнены. После подачи заявления в электронном виде в течение трёх ближайших дней принесите в школу оригиналы документов.

Также подать документы можно непосредственно в школы и через многофункциональные центры. В течение семи рабочих дней со дня подачи заявления школа издаст приказ о зачислении ребёнка в первый класс. Приём на свободные места детей, проживающих на не прикреплённых к школам территориях, начнётся с 1 июля.

Ранее АН «Между строк» подготовило пошаговую инструкцию для родителей: где, когда и как записать ребёнка в школу.