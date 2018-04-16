Минздрав предложил блокировать сайты за пропаганду ВИЧ-диссидентства

Минздрав вынесет на общественное обсуждение законопроект о запрете на распространение информации, призывающей к отказу от лечения ВИЧ, пишет «Коммерсантъ». Сайты, на которых будут опубликованы подобные данные, включат в реестр запрещённых интернет-ресурсов.

Согласно закону о запрещённых интернет-ресурсах, их владелец в течение суток с момента получения от провайдера уведомления о включении в реестр обязан удалить с сайта запрещённую информацию. В случае бездействия владельца доступ к ресурсу блокируют. Минздрав предлагает внести поправки в федеральный закон «О СМИ», добавив в него запрет на пропаганду ВИЧ-диссидентства. При этом за распространение этих призывов физических лиц будут наказывать штрафом в 2–3 тысячи рублей, чиновников — в 5–10 тысяч рублей, а юридических лиц — в 20–50 тысяч.

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет. Современные средства коммуникации, в частности социальные сети, позволяют гражданам, юридическим и должностным лицам вести пропаганду идеи отказа от прохождения гарантируемых в соответствии с законодательством РФ мер профилактики и лечения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минздрав отмечает, что антиретровирусная терапия помогает пациентам с ВИЧ увеличить продолжительность жизни и является одним из самых эффективных средств для предупреждения его распространения.

Адвокат Павел Астахов назвал пропаганду ВИЧ-диссидентства «общественно опасной», учитывая ситуацию с распространением вируса в России. По его словам, она «в каком-то смысле схожа с распространением информации экстремистского толка».

«Учитывая то, что обеспечение пациентов АРВТ осуществляется за государственный счёт, логично, что Минздрав борется с распространением информации, вводящей граждан в заблуждение относительно распространения и самого факта существования ВИЧ-инфекции, что впоследствии может привести к ухудшению эпидемической ситуации», — сказал он.

По словам медицинского юриста Анны Крюковой, эффективность предложенных поправок пока трудно оценить.

«Но если призыв к отказу от лечения будет купироваться, государство будет вмешиваться на этом этапе, то это неплохо», — сказала она.

Активист «Пациентского контроля» Александр Ездаков призвал за повторные случаи пропаганды вводить уголовную ответственность. Ещё один активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина отметила, что, согласно анализу СМИ и ВИЧ-диссидентских групп в интернете за последние четыре года, зафиксированы «84 летальных исхода на фоне отказа от лечения». По её словам, 17 из скончавшихся — дети.