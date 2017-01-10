Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО

Минюст России включил свердловскую областную общественную организацию содействия легальной миграции «Нелегалов.нет» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Новый список «иноагентов» был размещён на сайте ведомства после проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановых проверок документов в НКО. В ведомстве утверждают, что руководство «Нелегалов.нет» влияло на выработку и реализацию государственной политики при помощи денежных средств, полученных из-за рубежа.

В чёрный список Минюста также попало свердловское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"». Ранее ведомство признало «иностранными агентами» «Международный мемориал», а также информационно-просветительский центр «Мемориал» и одноимённый правозащитный центр.

«Нам вменяется в вину критика закона об "иностранных агентах", с которой "Международный мемориал" много раз выступал, критика объявления Сахаровского центра "иностранным агентом", заявление по поводу убийства Немцова о том, что ответственность за него несёт власть, наше заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 году», – рассказала «Медузе» глава образовательных программ «Международного мемориала» Ирина Щербакова.

Закон об «иностранных агентах» действует в России с 2012 года. В «чёрный список» Минюста попадают те организации, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование. При этом определение политической деятельности настолько широкое, что включает в себя обсуждение законов, обращения к чиновникам и работу в экспертных советах при органах власти. Сейчас в реестре «иноагентов» находятся 155 некоммерческих организаций, в том числе «Левада-центр». Таким организациям приходится чаще сдавать отчётность и проходить аудит.

В конце декабря 2016 года государственный департамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах».

Агентство новостей «Между строк»