Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах»

Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах». Заявление Госдепа опубликовано на сайте ведомства, отмечает Republic.

В послании подчёркивается, что 19 декабря Россия «достигла печальной вехи», отнеся к «иностранным агентам» уже 150-ю неправительственную организацию.

«Мы призываем российское правительство отменить этот закон и следовать своим международным обязательствам в области прав человека», – говорится в заявлении.

Госдеп добавляет, что «использование термина “иностранный агент” – это сознательный выбор, предполагающий, что эти организации – предатели», указывая, что в список попали организации, которые борются с распространением ВИЧ и СПИДа, а также противодействуют применению пыток.

Федеральный законопроект «Об иностранных агентах» президент России Владимир Путин подписал в июле 2012 года. Он отметил, что закон направлен на урегулирование деятельности некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности и получающих финансирование из-за рубежа. Закон предусматривает, что после включения в реестр организации должны зарегистрироваться в Минюсте как «иностранные агенты» и в дальнейшем в официальных сведениях о себе указывать этот статус.

В декабре 2016 года глава государства поручил пересмотреть закон в отношении экологических организаций.

Агентство новостей «Между строк»