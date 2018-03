Минюст признал две европейские организации по наблюдению за выборами нежелательными

Министерство юстиции включило в перечень нежелательных для России организаций германскую «Европейскую платформу за демократические выборы» (European Platform for Democratic Elections, EPDE) и литовский «Международный центр электоральных исследований» (International elections study center, IESC), сообщается на сайте ведомства. Решение было принято 13 марта на основании решения заместителя генпрокурора и в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

«Европейская платформа за демократические выборы» была создана в 2012 году. В координационный совет организации входит основатель движения «Голос» Лилия Шибанова, в числе спонсоров EPDE на её сайте указаны Еврокомиссия и фонд «Открытая Россия». В последнем докладе EPDE от 5 марта говорилось об участии фальшивых общественных организаций в избирательной кампании на выборах президента России ради придания большей легитимности избирательному процессу.

«Международный центр электоральных исследований», как указывается на его сайте, занимается «развитием беспартийной оценки электоральных процессов, изучением и распространением лучших практик управления выборами, законодательства и правил, основанных на международных стандартах».

Теперь в перечне нежелательных 13 иностранных неправительственных организаций. Среди них фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) Джорджа Сороса, британские «Открытая Россия» — OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия») и американский «Институт современной России» (Open Russia Institute of Modern Russia). Летом 2017 года в перечень внесли румынский «Черноморский фонд регионального сотрудничества» (The Black Sea Trust for Regional Cooperation).