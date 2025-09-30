Минприроды предложило ввести обязательный учёт домашних животных

Минприроды РФ подготовило поправки к закону №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которые вводят государственное регулирование учёта и маркировки домашних питомцев, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, сведения о животных-компаньонах будут заноситься в уже существующую Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). В случае смены владельца данные о принадлежности животного нужно будет обновлять.

Передавать сведения во ФГИС ВетИС будут государственные и аккредитованные частные ветклиники и ветеринары. Учёт животного в системе будет бесплатным, но за счёт владельцев необходимо будет делать маркировку животного (установить чип или сделать визуальную метку). Средняя стоимость такой процедуры составляет примерно 2 500 рублей.

В Минприроды пояснили, что законопроект в первую очередь нацелен на учёт собак.

«Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных»,— отмечают в ведомстве.

Отсутствие сведений о собаке в государственной базе повлечёт административную ответственность по ст. 8.52 КоАП («Несоблюдение требований к содержанию животных»; физическим лицам грозит штраф от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей). Планируется, что следить за исполнением поправок будут уполномоченные регионами органы.

Напомним, что жителю Нижнего Тагила Максиму Овчинникову не удалось через суд вернуть свою собаку, которую, по его мнению, поймали отловщики скандально известного центра «Добрые руки».