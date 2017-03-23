Минкомсвязи предлагает разрешить свастику в произведениях искусства

Минкомсвязи предлагает внести поправки в закон о запрете пропаганды фашизма, разрешив использовать свастику в произведениях искусства и науки. Об инициативе ведомства пишет РБК. Указывается, что закон о запрете на публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики не может эффективно применяться, так как сейчас по формальному признаку под него подпадает «любая кино- и телепродукция о Великой Отечественной войне».

«Законопроект направлен на уточнение определения правонарушений, связанных с публичным демонстрированием нацистской атрибутики и символики или символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой», – говорится в уведомлении о начале разработки поправок.

Также в Минкомсвязи предлагают уточнить, что будет являться правонарушением в случае цитирования книг руководителей НСДАП Германии и Фашистской партии Италии.

В инициативе подчёркивается, что число административных дел, связанных с демонстрированием нацистской символики, растёт. Согласно докладу информационно-аналитического центра «Сова», в 2016 году за это правонарушение были оштрафованы 128 человек, тогда как в 2015-м – только 73.

Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Роскомнадзор заявлял, что не считает экстремизмом само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды. Ведомство опиралось на результаты юридико-лингвистического исследования положений закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно этому закону, экстремизмом является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Агентство новостей «Между строк»