Минэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 году

15.01.2018 17:37

Фонд национального благосостояния в 2018 году прибавит около $50 млрд, со ссылкой на опубликованный Министерством экономического развития доклад «Картина экономики» пишет «Интерфакс».

В документе отмечается, что пополнение ФНБ наряду с прогнозируемым профицитом федерального бюджета, ускорением роста экономики около 2%, инфляцией ниже 4% станет одной из макроэкономических тенденций, которыми будет характеризоваться 2018 год.

«Одним из напрямую видимых эффектов проведённых реформ стало изменение корреляции валютного курса и цен на нефть: так, например, с апреля 2017 года при росте цен на нефть на 25% номинальный эффективный курс рубля снизился на 8,1%. Другая особенность это снижение волатильности обменного курса до многолетних минимумов. Однако изменения не касаются исключительно валютного рынка. Главный результат реализованных структурных реформ формирование долгосрочного периода низкой волатильности всех ключевых экономических показателей: инфляции, темпов роста экономики, заработных плат», пишет Минэкономразвития.

После ликвидации с 1 февраля Резервного фонда ФНБ станет единым суверенным фондом РФ. На начало 2018 года его размер составил 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно $65,15 млрд.

Пополнение ФНБ в 2018 году возможно при сохранении цен на нефть и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов, не называя цифр. Он также напомнил, что в результате реализации переходных положений бюджетного правила в 2017 году, предусматривавших покупку валюты на внутреннем рынке за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, поступающих при цене нефти свыше $40 за баррель, были сформированы дополнительные резервы на 841,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в 2018 году.

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