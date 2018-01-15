Минэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 году

Фонд национального благосостояния в 2018 году прибавит около $50 млрд, со ссылкой на опубликованный Министерством экономического развития доклад «Картина экономики» пишет «Интерфакс».

В документе отмечается, что пополнение ФНБ наряду с прогнозируемым профицитом федерального бюджета, ускорением роста экономики около 2%, инфляцией ниже 4% станет одной из макроэкономических тенденций, которыми будет характеризоваться 2018 год.

«Одним из напрямую видимых эффектов проведённых реформ стало изменение корреляции валютного курса и цен на нефть: так, например, с апреля 2017 года при росте цен на нефть на 25% номинальный эффективный курс рубля снизился на 8,1%. Другая особенность — это снижение волатильности обменного курса до многолетних минимумов. Однако изменения не касаются исключительно валютного рынка. Главный результат реализованных структурных реформ — формирование долгосрочного периода низкой волатильности всех ключевых экономических показателей: инфляции, темпов роста экономики, заработных плат», — пишет Минэкономразвития.

После ликвидации с 1 февраля Резервного фонда ФНБ станет единым суверенным фондом РФ. На начало 2018 года его размер составил 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно $65,15 млрд.

Пополнение ФНБ в 2018 году возможно при сохранении цен на нефть и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов, не называя цифр. Он также напомнил, что в результате реализации переходных положений бюджетного правила в 2017 году, предусматривавших покупку валюты на внутреннем рынке за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, поступающих при цене нефти свыше $40 за баррель, были сформированы дополнительные резервы на 841,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в 2018 году.