Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда

Российский Резервный фонд был полностью потрачен в декабре 2017 года и с 1 февраля будет ликвидирован, сообщается на сайте Минфина.

«В декабре 2017 года <…> остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долларов США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объёме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Резервный фонд был создан в 2008 году и формировался за счёт нефтегазовых доходов. Размер отчислений в фонд ежегодно определяло правительство, остальные нефтегазовые доходы перечислялись в Фонд национального благосостояния. Максимальный размер (в долларах США) у Резервного фонда был в сентябре 2008 года, когда на счетах находилось 142,6 миллиарда долларов.

По состоянию на конец 2014 года объём Резервного фонда составлял 88,94 миллиарда долларов США. Начиная с 2015 года средства Резервного фонда активно тратились на покрытие дефицита бюджета.

Предполагалось, что Резервный фонд будет полностью израсходован в начале 2017 года, однако при среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель его удалось сохранить до конца года.

После исчерпания Резервного фонда дефицит бюджета планируется покрывать за счёт Фонда национального благосостояния, где по состоянию на 1 января 2018 года находилось 3,75 триллиона рублей.