Микроавтобус прорвался через границу России со стороны Финляндии

27.12.2017 13:38

Микроавтобус с неизвестными прорвался через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии, со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления пишет «Интерфакс».

«Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни»,  рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудник таможни не получил серьёзных ранений. Оперативники пытаются выяснить, имелось ли у пассажиров автобуса оружие.

Позднее появилась информация, что неизвестные, прорвавшиеся через пограничный пункт пропуска, бросили микроавтобус, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Автомобиль найден. Есть понимание того, кто это сделал, ведутся поиски», уточнил собеседник агентства, не сообщив, находилось ли что-нибудь в микроавтобусе.

В настоящее время автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области воздержались от комментариев, полиция и ГИБДД также не прокомментировали произошедшее.

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