Микроавтобус прорвался через границу России со стороны Финляндии

Микроавтобус с неизвестными прорвался через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии, со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления пишет «Интерфакс».

«Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудник таможни не получил серьёзных ранений. Оперативники пытаются выяснить, имелось ли у пассажиров автобуса оружие.

Позднее появилась информация, что неизвестные, прорвавшиеся через пограничный пункт пропуска, бросили микроавтобус, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Автомобиль найден. Есть понимание того, кто это сделал, ведутся поиски», — уточнил собеседник агентства, не сообщив, находилось ли что-нибудь в микроавтобусе.

В настоящее время автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области воздержались от комментариев, полиция и ГИБДД также не прокомментировали произошедшее.