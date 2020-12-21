Мэрия Нижнего Тагила потратит 12,5 млн рублей на проект капитального ремонта Привокзальной площади и прилегающих улиц 

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на проектные работы по капитальному ремонту транспортного узла в районе железнодорожного вокзала от ТЦ «Малина» до дома быта «Эра». Начальная цена контракта составила 12,55 млн рублей. Площадь проектируемой территории — 350 тысяч квадратных метров. Подрядчик должен выполнить инженерно-геологические изыскания на территории и предусмотреть использование новых технологий и материалов. Также в проект должны быть заложены ливневая канализация, ремонт тротуаров, замена бордюров, восстановление газонов и т. д. Компания-подрядчик должна предоставить готовый проект до 31 марта 2021 года.
«Выполнить инженерно-геологические изыскания под установку мемориальной стелы “Нижний Тагил — город трудовой доблести” с закладкой двух инженерно-геологических скважин в месте планируемого размещения стелы глубиной не менее 15 м и четырёх — по дороге глубиной не менее 5 м. Более точное количество и глубину скважин определить проектом», — говорится в техзадании.
- Напомним, в планах мэрии — убрать с территории на улице Садовой (от проспекта Ленина до Заводской) старые рекламные конструкции и павильоны, перенести кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места. А в самом центре установят стелу «Город трудовой доблести». Место для её размещения выбрали сами тагильчане.
- Проект для изготовления стелы утвердят по итогам народного голосования. Оно стартовало 14 декабря на сайте стеладоблести.рф. Отдать голос за один или несколько из 20 вариантов скульптурной композиции может любой желающий.