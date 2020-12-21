Мэрия Нижнего Тагила потратит 12,5 млн рублей на проект капитального ремонта Привокзальной площади и прилегающих улиц 

Напомним, в планах мэрии — убрать с территории на улице Садовой (от проспекта Ленина до Заводской) старые рекламные конструкции и павильоны, перенести кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места. А в самом центре установят стелу «Город трудовой доблести». Место для её размещения выбрали сами тагильчане.