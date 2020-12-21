Экономика

Мэрия Нижнего Тагила потратит 12,5 млн рублей на проект капитального ремонта Привокзальной площади и прилегающих улиц 

21.12.2020 14:37
Мэрия Нижнего Тагила потратит 12,5 млн рублей на проект капитального ремонта Привокзальной площади и прилегающих улиц 

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на проектные работы по капитальному ремонту транспортного узла в районе железнодорожного вокзала от ТЦ «Малина» до дома быта «Эра». Начальная цена контракта составила 12,55 млн рублей. Площадь проектируемой территории 350 тысяч квадратных метров. Подрядчик должен выполнить инженерно-геологические изыскания на территории и предусмотреть использование новых технологий и материалов. Также в проект должны быть заложены ливневая канализация, ремонт тротуаров, замена бордюров, восстановление газонов и т. д. Компания-подрядчик должна предоставить готовый проект до 31 марта 2021 года. 

«Выполнить инженерно-геологические изыскания под установку мемориальной стелы “Нижний Тагил город трудовой доблести” с закладкой двух инженерно-геологических скважин в месте планируемого размещения стелы глубиной не менее 15 м и четырёх по дороге глубиной не менее 5 м. Более точное количество и глубину скважин определить проектом», говорится в техзадании.

  • Напомним, в планах мэрии — убрать с территории на улице Садовой (от проспекта Ленина до Заводской) старые рекламные конструкции и павильоны, перенести кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места. А в самом центре установят стелу «Город трудовой доблести». Место для её размещения выбрали сами тагильчане.
  • Проект для изготовления стелы утвердят по итогам народного голосования. Оно стартовало 14 декабря на сайте стеладоблести.рф. Отдать голос за один или несколько из 20 вариантов скульптурной композиции может любой желающий.
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