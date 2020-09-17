Круговой перекрёсток на Привокзальной площади хотят сделать Т-образным 

В администрации Нижнего Тагила сегодня обсудили варианты реконструкции Привокзальной площади, которая будет проведена в 2021 году в связи с присвоением звания «Город трудовой доблести». На совещании прозвучало предложение организовать возле стелы уютный сквер — в первом варианте проекта монументом можно было любоваться только издалека.

Напомним, с Привокзальной площади в ближайший год исчезнут старые рекламные конструкции и павильоны. Также будут перенесены кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места. А в самом центре установят стелу «Город трудовой доблести». Место для её размещения выбрали тагильчане.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас чиновники рассматривают вариант преобразования перекрёстка с круговым движением на улице Садовой и проспекте Строителей в Т-образный перекрёсток. По-прежнему много вопросов вызывают переносы пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и стоянок для маршрутных автобусов. Но глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что изменения не должны причинять неудобства пассажирам, это будет учтено при дальнейшей проработке проекта.

В ближайшее время специалисты подготовят техническое задание, чтобы весной 2021 года уже можно было приступить к работам.