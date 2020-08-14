«Павильоны и рекламные конструкции уберём, по центру поставим стелу». В Нижнем Тагиле полностью реконструируют Привокзальную площадь

Привокзальная площадь Нижнего Тагила должна полностью преобразиться в 2021 году. С территории на улице Садовой (от проспекта Ленина до Заводской) наконец уберут старые рекламные конструкции и павильоны. Также придётся перенести кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места. А в самом центре установят стелу «Город трудовой доблести». Место для её размещения выбрали сами тагильчане. За установку стелы на площади у железнодорожного вокзала проголосовали 44% участвовавших в опросе мэрии тагильчан.

Сегодня место будущей масштабной реконструкции в рамках выездного совещания посетили мэр Владислав Пинаев и начальник ОГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов. Специалисты муниципального «Тагилгражданпроекта» представили им эскизный проект стелы и прилегающей территории.

«Место, где будет расположен столь почётный знак, должно быть приведено в нормальное состояние, — отметил Владислав Пинаев. — А у нас эта территория уже не один десяток лет требует того, чтобы на ней всё-таки навели порядок, систематизировали движение маршрутных такси. Поэтому был подготовлен эскизный проект реконструкции площади. Сегодня мы первый раз показали его ГИБДД».

ГИБДД уже согласовала предварительный проект реконструкции Привокзальной площади, в том числе размещение стелы, парковок и остановочных комплексов, а также организацию дорожного движения.

«Основная задача у нас — разграничить пешеходные и транспортные потоки и, конечно, благоустроить саму площадь. Чтобы жители и гости города могли приезжать и любоваться стелой, которая будет здесь в будущем. Парковку общественного транспорта немного сместят, она будет находиться не на самой площади. Площадь закольцуют, на ней организуют круговое движение», — рассказал начальник ОГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов, отметив, что после реконструкции движение на Привокзальной площади станет более безопасным.

В ближайшее время будет отобрана организация, которая займётся созданием уже окончательного проекта по преображению Привокзальной площади. После этого в бюджет города заложат необходимые денежные средства и начнётся сама реконструкция. Работы запланированы на 2021 год. На благоустройство площади понадобится более 200 млн рублей.

«Есть вопросы, касающиеся контактной сети, рекламных конструкций, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Часть проводов планируется завести под землю. Рекламные конструкции, конечно, уберём. Торговых павильонов здесь тоже не будет. Столь значимое для города место с таким видом быть не может. Поэтому предложим предпринимателям другие места, будем искать варианты выхода, исключения их из схемы размещения нестационарных объектов. Площадь должна преобразиться, она должна быть некими воротами города».

Обсуждалась идея переноса на более видное место паровоза, который находится на постаменте у автовокзала. Однако позже от неё пришлось отказаться из-за того, что конструкция уже устарела. При переносе она может переломиться, отметил Владислав Пинаев. Поэтому паровоз просто покрасят.

Окончательное решение о реорганизации движения автотранспорта и пешеходов в районе железнодорожного вокзала было принято главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым на выездном совещании в начале февраля. Тогда было предложено переместить стоянку городских маршрутных такси на площадку между железнодорожным вокзалом и автовокзалом, сделать круговую развязку или Т-образный перекрёсток в районе Привокзальной площади и организовать там пешеходные переходы со светофорными объектами.