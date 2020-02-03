С привокзальной площади Нижнего Тагила уберут стоянку маршруток

Сегодня, 3 февраля, на выездном совещании главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым было принято решение о реорганизации движения автотранспорта и пешеходов в районе железнодорожного вокзала. Начальник управления архитектуры и градостроительства Вадим Шуванов отметил, что в настоящее время схема пешеходного движения в данном месте организована неудобно, отсутствует необходимое количество парковочных мест для частного автомобильного транспорта, сложная схема въезда и выезда в районе автовокзала и небезопасная развязка со стоянкой общественного транспорта внутри, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для решения существующих проблем было предложено переместить стоянку городских маршрутных такси на площадку между железнодорожным вокзалом и автовокзалом, сделать круговую развязку или Т-образный перекрёсток в районе Привокзальной площади и организовать там пешеходные переходы со светофорными объектами. Также было предложено запланировать дополнительные парковочные места для личного автотранспорта. Глава города дал поручение управлению городским хозяйством определиться с подрядчиком, который бы взялся за проектирование сложного транспортного узла.