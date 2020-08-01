Жители Нижнего Тагила выбрали место для сквера Трудовой Доблести

Тагильчане выбрали места для установки стелы «Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла. На этой неделе в мэрии подвели итоги народного голосования, которое было организовано на сайте администрации Нижнего Тагила и в её официальных группах в соцсетях.

Большинство голосов (44%), по данным «Телекона», было отдано за размещение стелы «Город трудовой доблести» на площади у железнодорожного вокзала, которую в ближайшее время ждёт реконструкция. На памятном знаке разместят герб муниципалитета и текст указа президента о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания.

Памятник труженикам тыла 51% тагильчан хочет видеть в Пионерском сквере. А значит, именно эта территория имеет больше всего шансов на присвоение ей названия сквера Трудовой Доблести. Макет композиции, состоящей из постамента, фигур женщины и ребёнка, изготовил ранее художник Александр Брусницын. Скульптуры женщины, держащей в руках металлургические щипцы для направления литых заготовок, и мальчика с металлической заготовкой снаряда, по задумке автора, отражают образ тагильчан, помогавших фронту в тылу. На постаменте предполагается написать названия более сорока оборонных предприятий, работавших в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны.

Изначально для установки стелы «Город трудовой доблести» предлагались три площадки: пересечение улиц Заводской и Красногвардейской, круговое движение по проспектам Строителей и Мира и площадь у железнодорожного вокзала. Для размещения монумента труженикам тыла пришлось выбирать между Пионерским сквером и сквером Рабочей Молодёжи напротив бывшего здания заводоуправления по проспекту Ленина, 1. Окончательное решение по размещению объектов будет принято в мэрии в ближайшее время, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее Нижнему Тагилу присвоили звание города трудовой доблести. Решение об этом было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля в ходе заседания оргкомитета «Победа». Трансляцию мероприятия организовали на большом экране на Театральной площади. На следующий день в честь события над акваторией Тагильского пруда прогремел салют.