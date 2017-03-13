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14 Мар 2017 15:30 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила отказалась отдавать УК «Губерния» самые проблемные дома ещё до конца аукциона

Управление ЖКХ Нижнего Тагила отказало екатеринбургской компании ООО «УК “Губерния”» в участии в открытом аукционе по отбору управляющей компании для 46 многоквартирных домов города и его ближайших окрестностей. Ветхие дома, а также те, на которых висят большие долги за неуплату по коммунальным услугам, решено отдать тагильской компании – ООО «СТ “Теплотехник”».

«Сегодня было второе заседание комиссии по отбору управляющей компании, – сообщил АН “Между строк” лидер фракции “Справедливая Россия” в Нижнетагильской гордуме Леонид Мартюшёв. – Так вот, стало известно, что конкурс не состоится, а эти дома возьмёт в управление наша компания – ООО “СТ “Теплотехник”. Сутки в администрации проверяли документы и выяснили, что “Губерния” представила бухгалтерский баланс только на двух страницах, это из 46 конвертов. Благо, сотрудники администрации смогли заполучить полный баланс и выяснили, что кредиторская задолженность этой управляющей компании составляет 87%. А по закону могут допускаться только те компании, у которых не более 70%. Здесь, конечно, есть некий элемент жульничества или лукавства. Но это сегодня они не попали в Нижний Тагил на рынок, у нас ведь есть ещё дома, которые мы будем выставлять на конкурс. Есть желание связаться с коллегами из того же Серова, Первоуральска, куда эта организация зашла, узнать, какая там ситуация. Есть информация, что компания берёт на баланс самые проблемные дома, собирает деньги, но не обслуживает их».

ООО «УК “Губерния”» было создано в 2011 году. На данный момент учредителями числятся Валентин Устюжанин (45%) и Антон Азаров (55%). Основной вид деятельности компании – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По данным «Сбис», оборот фирмы в 2015 году составил более 23 млн рублей. Управляющая компания входит в состав ГК «Федерация», в управлении которой находятся дома в Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Арамиле. Валентин Устюжанин является также учредителем УК «Федерация Юг», зарегистрированной и управляющей домами в Симферополе. Антон Азаров также является учредителем других управляющих компаний. Как писали ранее СМИ, предприниматель приходится двоюродным братом справедливороссу Александру Караваеву, который досрочно уволился с поста директора регионального Фонда капремонта после того, как прокуратура заявила о провале программы капитального ремонта в Свердловской области. 

Уже не один год региональные издания пишут о том, что основной бизнес Азарова – скупать или создавать управляющие компании и накапливать на них многомиллионные долги. В прошлом году УК «Губерния» попала в чёрный список свердловского филиала ПАО «Т Плюс» из-за долга перед поставщиком в 15 млн рублей, из-за чего часть жилфонда в Екатеринбурге осталась без отопления. При этом отмечалось, что сами собственники исправно вносили платежи за коммунальные услуги.

Агентство новостей «Между строк»

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