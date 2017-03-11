«Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс»

В среду, 15 марта, управление ЖКХ Нижнего Тагила подведёт итоги открытого электронного аукциона по отбору управляющей компании для 46 многоквартирных домов города и его ближайших окрестностей. Практически все дома считаются проблемными, поэтому взять их на баланс согласились лишь две организации – тагильская компания ООО «СТ “Теплотехник”» и екатеринбургская ООО «УК “Губерния”». В случае выигрыша руководство последней намерено открыть в центре Нижнего Тагила офис и привлечь к работе местных специалистов. Отметим, прежде аукцион по отбору управляющей компании никогда не выигрывала организация из другого города.

«“Губерния” здесь выскочила, как чёрт из табакерки, – говорит лидер фракции “Справедливая Россия” в Нижнетагильской гордуме Леонид Мартюшёв. – Они себя преподнесли так, что у них опыт большой, с 2011 года, и управляют домами они не только в Екатеринбурге, но также в Серове, Артёмовском и других городах, а привело их в Тагил расширение рынка. С одной стороны, их появление – это создание конкуренции для наших управляющих компаний и улучшение качества их работы. С другой – дома все эти непростые, отказные (с долгами либо ветхие) и раскиданы по всему городу. Одни в Дзержинском районе, вторые в Тагилстроевском, а третьи вообще в посёлке Уралец находятся. И даже если руководство “Губернии” в центре офис откроет, им, возможно, сложно будет контролировать ситуацию с домами на Вагонке или в том же Уральце».

ООО «УК “Губерния”» было создано в 2011 году. На данный момент учредителями числятся Валентин Устюжанин (45%) и Антон Азаров (55%). Основной вид деятельности компании – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По данным «Сбис», оборот фирмы в 2015 году составил более 23 млн рублей. Управляющая компания входит в состав ГК «Федерация», в управлении которой находятся дома в Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Арамиле. Валентин Устюжанин является также учредителем УК «Федерация Юг», зарегистрированной и управляющей домами в Симферополе. Антон Азаров также является учредителем других управляющих компаний. Как писали ранее СМИ, предприниматель приходится двоюродным братом справедливороссу Александру Караваеву, который досрочно уволился с поста директора регионального Фонда капремонта после того, как прокуратура заявила о провале программы капитального ремонта в Свердловской области.

Уже не один год региональные издания пишут о том, что основной бизнес Азарова – скупать или создавать управляющие компании и накапливать на них многомиллионные долги. В прошлом году УК «Губерния» попала в чёрный список свердловского филиала ПАО «Т Плюс» из-за долга перед поставщиком в 15 млн рублей, из-за чего часть жилфонда в Екатеринбурге осталась без отопления. При этом отмечалось, что сами собственники исправно вносили платежи за коммунальные услуги.

«Неоднократно конкурсы в муниципалитете выигрывают компании из другого города, и это достаточно часто приводит к проблемам, – отмечает спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов. – В своё время создавалось МУП “Городская управляющая компания”, которым сейчас Виктория Гусева руководит. Так вот, идеология была такова, что эта компания должна была не только составить конкуренцию другим УК, показать, как нужно работать, привлечь жильцов, но и взять на себя отказные дома, у которых есть долги, где живут не самые обеспеченные люди или которые находятся в отдалённых районах города. Меня очень удивило, что ГУК не участвует в конкурсе, возможно, идеология изменилась и ГУКу теперь не ставят задачу поддерживать такие проблемные дома. Наверное, это неправильно, потому что муниципалитет может оказать влияние при необходимости на городскую управляющую компанию, как на МУП. Также у него есть возможность помогать различными способами своему муниципальному предприятию. Я обязательно или с Викторией Гусевой, или с Владиславом Пинаевым на эту тему переговорю, попытаюсь узнать, что планируется делать в случае победы иногородней организации. Необходимо отслеживать ситуацию с этими проблемными домами, чтобы у нас не самые обеспеченные и не наделённые комфортом жители не оказались в ещё худших жизненных условиях».

Депутаты Нижнетагильской гордумы не раз предлагали сотрудникам администрации разработать и прописать в конкурсной документации дополнительные критерии, в том числе исключающие участие в аукционах иногородних организаций.

«Надо решать этот вопрос в законодательном порядке, необходимо разработать дополнительные критерии для желающих участвовать в конкурсе по отбору управляющей компании, чтобы хуже не становилось. Я в своё время поднимал вопрос, но он так и остался нерешённым, о допуске к конкурсу только тех организаций, у которых отсутствует задолженность в бюджет по платежам налогов. У нас сейчас столько компаний доморощенных, которые находятся уже чуть ли не на грани банкротства и всё равно лезут на конкурс», – добавляет эсер Леонид Мартюшёв.

Напомним, 14 декабря уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проводила личный приём в Нижнем Тагиле. Из 19 пришедших человек 14 пожаловались на низкое качество услуг ЖКХ. Тогда омбудсмен заявила, что те управляющие компании, на которые жалуются люди, будут лишаться своих лицензий.

Агентство новостей «Между строк»