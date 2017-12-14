Мэрия: Больницы Нижнего Тагила не готовы к чрезвычайным ситуациям

Тагильские больницы не готовы к чрезвычайным ситуациям, сообщил сегодня начальник управления администрации по городскому хозяйству Владимир Юрченко депутатам профильной думской комиссии. По словам чиновника, из-за того, что в медицинских учреждениях не установлены генераторы — резервные источники электроэнергии на случай ЧС, восстановить работу этих объектов после урагана 3 июня 2017 года было очень сложно.

«Нам с трудом удавалось поддерживать электроснабжение наших больниц. Ни одно больничное предприятие не оборудовано генераторами на случай ЧС. Это обязанность Министерства здравоохранения Свердловской области. Мы этот вопрос ставим им уже третий год, но, к сожалению, он не решается. Сейчас эти вопросы на уровне штаба с участием губернатора [Евгения Куйвашева] вновь были подняты, и теперь этот вопрос, я думаю, сдвинется. Руководство больниц и министерство к этому относятся очень поверхностно», — сообщил Владимир Юрченко.

Также во время ликвидации последствий ЧС возникли проблемы, связанные с работой энергетических служб.

«Долгое время не удавалось найти собственника подстанции, которая запитывает западную систему очистных сооружений. Подстанция оказалась продана организации, которая два года назад прекратила существование. И мы тут, честно говоря, накувыркались, пока попали в эту подстанцию, подключали и полицию. Позже собственника мы нашли, он покинул пределы РФ. Поэтому этот вопрос остаётся, мы его сейчас решаем», — добавил начальник управления городским хозяйством.

Напомним, прошедший 3 июня в Нижнем Тагиле ураган унёс жизнь одного человека, девять человек пострадали. Стихия уничтожила более 2500 деревьев, повредила крыши и окна сотен зданий, в том числе порядка 340 многоквартирных домов, а также несколько десятков автомобилей, вывела из строя 60% светофоров. Из социальных объектов больше всего пострадали Демидовская больница, школа № 65, городской дворец молодёжи. На ликвидацию последствий урагана было выделено более 100 миллионов рублей.

В начале декабря администрация города разыграла конкурс на проведение аварийно-восстановительной санитарной рубки деревьев на сумму почти 38 миллионов рублей. Деньги были выделены из резервного фонда правительства Свердловской области, их потратят на кронирование и рубку ветхих тополей, которые пострадали в результате урагана. Все работы планируется завершить до конца этого года.