Мэрии Нижнего Тагила в очередной раз указали на ненадлежащее состояние памятника архитектуры — дома купца Аксёнова

Администрацию Нижнего Тагила в очередной раз просят принять меры по сохранению разрушающегося старинного дома купца Павла Аксёнова на проспекте Ленина, 3, который относится к объектам архитектурного наследия. Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области провело проверку и потребовало от мэрии привести в порядок территорию вокруг здания, пишет «Правда УрФО».

Собственником земельного участка, на котором расположен купеческий дом, является администрация Нижнего Тагила. По итогам проверки мэрии было объявлено предостережение.

«Сотрудником “Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области” проведен осмотр территории объекта культурного наследия. По результатам осмотра зафиксировано, что в границах объекта и в непосредственной близости от его южного фасада находится свалка мусора, в том числе обрушенные конструкции кровельного покрытия, наружных и внутренних стен. По всему периметру наблюдается прошлогодняя листва, деревья не были обрезаны», — сказано в материалах проверки.

В мэрии пояснили, что первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин направил письмо собственнику соседнего частного дома на улице Уральской, 3, с просьбой принять меры. Чиновники убеждены, что свалка рядом с Аксёновским домом появилась из-за хозяйственных работ в частном доме по соседству.

От Аксёновского подворья, расположенного рядом с современным зданием Нижнетагильского музея изобразительных искусств, на данный момент осталось четыре здания — это дом купца Аксёнова (бывший магазин), часовня, дома по улице Уральская, 3 и 5.

Аксёновская часовня, которая являтеся памятником истории и культуры, также пострадала из-за ненадлежащего содержания. В 2013 году здание лишилось крыши, затем прокурорская проверка зафиксировала, что обрушена восточная часть здания и значительная часть северной стороны, при этом восстановительные работы на объекте на тот момент не велись.

Напомним, что в 2019 году рядом с домом было найдено подземелье. Тогда в новом сквере советской скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств начались работы по восстановлению подвала. Сейчас он восстановлен, но пока его предназначение окончательно не определено, над ним установили металлическую беседку в старинном стиле.