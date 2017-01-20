Люди города N: Артём Цейлонский

Говорят, дорогу осилит идущий. О том, как идти с удовольствием, покорять вершины и развивать город, в котором живёшь, нам рассказал основатель бордшопа White Park Артём Цейлонский.

Как всё начиналось

В 1999 году я начал кататься на сноуборде и в то время познакомился с Ильёй Пермяковым, Антоном Саночкиным, Павлом Крюковым, Ильей Качинским, Мишей Помигаловым, Андреем Трофимовым и Дмитрием Томашевичем – людьми, которые формировали в Тагиле субкультуру сноубордистов. Мы с ребятами активно катались, домашними горами для нас были Долгая и Белая. Помню, как добирались до Долгой на автобусе или пешком, а на Белой был всего один подъёмник и инфраструктура существенно отличалась от той, что сейчас. Мы стремились развиваться в любимом деле, смотрели фильмы о сноубордистах, устраивали между собой соревнования. Когда нам стал необходим сноупарк, обратились к директорам Белой и Долгой с просьбой выделить место для строительства, а расходы готовы были взять на себя. Нельзя сказать, что нашу идею приняли на ура, в то время все катались на лыжах, а сноубордистов считали панками, «отшибленными ребятами» (смеётся. – прим. авт.). Но несмотря ни на что, шаг за шагом, в течение 10 лет наше увлечение развивалось. На сегодняшний день у ребят – Ильи Пермякова, Антона Саночкина, Ильи Качинского – отдельная команда, каждый год они делают крутые парки на горе Белой. Для меня своеобразным результатом нашего движения стало создание первого в Тагиле бордшопа White Park.

Белый парк

Двери бордшопа открылись в 2010 году. Сначала это был некий клуб, в который приходили ребята, пили чай и общались. Я мог разговаривать с покупателем, а спустя пять минут бежать на улицу через склад, чтобы сделать трюк на горке, которую мы строили во дворе дома. Порядка 1,5-2 лет White Park работал в таком «фановом» режиме, но бизнес всё-таки требует серьёзного отношения. Более того, мы стремились создавать и проводить зрелищные соревнования с хорошими спортсменами и достойными призами, а потому развитие не только идейной, но и коммерческой составляющей проекта стало необходимостью. Так White Park вырос в сеть по Свердловской области, но его дух по-прежнему вместе с ним.

За время деятельности бордшопа мы строили фигуры для скейтеров и BMX-еров в парке Бондина, парк на горе Белой, ежегодно проводили контесты в начале и конце сезона и сейчас продолжаем эту традицию. Одно из самых ярких воспоминаний для меня – соревнования в честь празднования 75-летия УВЗ. Тогда наша команда на Вагонке построила для сноубордистов и лыжников высокую разгонку и привезла летом снег. Это было зрелище!

Мы вели активную деятельность в городе, и администрация не осталась равнодушной к нашим стремлениям – в Тагиле появились скейт-парки. Благодаря активной субкультуре поменялась городская среда. Вообще, если ты делаешь правильные действия, движешься к выбранной цели, то окружающее пространство начинает подстраиваться под тебя и помогает эту цель достигать.

Создавать город

С момента зарождения проекта White Park прошло немало времени, я вырос, и мои идеи, соответственно, тоже выросли. У меня появилась семья и произошла трансформация интересов. Возникло желание направлять свои силы на подрастающее поколение, поэтому мы запустили бесплатную летнюю школу скейтбордистов для ребят, которые не умеют кататься и не знают, с чего начать. Мы учим их вставать на скейт и выполнять трюки.

Несколько лет назад White Park начал поддерживать деятельность галереи Space Place при Центральной городской библиотеке. Я считаю, что её куратор – Евгений Комухин – из тех людей, которые стремятся развивать Тагил. В Space Place выставляют свои работы иностранцы, а порой они сами посещают наш город. По-моему, это здорово.

Я искренне считаю, что каждый человек может создавать городское пространство, если верит в своё дело. Конечно, на любом пути встречаются трудности и менять мир вокруг себя не так просто. Зачастую люди начинают рассуждать: как та или иная деятельность воспримется публикой, нужна ли она Тагилу... Я думаю, что не стоит каждый раз оглядываться на аудиторию, в нужное время она придёт сама. Главное – гореть идеей, выбрать вектор на здравый смысл, идти своей дорогой, и тогда ты её осилишь.

Фото: Фотоальбомы группы White Park