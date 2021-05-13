Леонид Волков анонсировал изменение тактики оппозиции и появление спонтанных акций протеста

Соратник Алексея Навального и бывший глава сети штабов политика Леонид Волков в интервью радиостанции «Голос Америки»* рассказал, что оппозиционеры будут использовать новую тактику при проведении уличных акций.

«Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Они показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять ещё больше насилия к протестующим», — заявил Волков.

Он добавил, что это не означает, что акций больше не будет.

«Следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим её, не будем распространять материалы об этом», — сказал Волков.

По его словам, отказ от запланированных акций «означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году».

«Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да», — добавил он.

Политик уверен, что фундаментальные причины протестов — коррупция, падение доходов населения и экономическая стагнация — никуда не уйдут.

Напомним, в апреле прокуратура Москвы потребовала признать ФБК**, Фонд защиты прав граждан** и штабы Навального*** экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"». 29 апреля Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов, на следующий день Росфинмониторинг до решения суда включил штабы Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Последняя массовая акция, организованная сторонниками Навального, прошла 21 апреля. По данным «ОВД-Инфо», по стране тогда задержали около 2 тысяч человек, из них около 840 — в Петербурге и менее 60 — в Москве. На митингах 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку Алексея Навального задержали более 10 тысяч человек. МВД сообщало, что после зимних акций было возбуждено 90 уголовных дел.

* По решению Минюста России «Голос Америки» включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.

** По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.

*** Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Мы указываем это по требованию властей.